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"Америка нас травит": в сети высмеяли заявление крымской пенсионерки (видео)

19:51, 08 октября 2018
Общество
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В соцсетях активно комментируют заявление пенсионерки / фото twitter.com/krymrealii

Об этом она заявила в комментарии журналистам "Крым.Реалии". Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

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"Сейчас везде одна химия, одни химикаты. Ты посмотри, сейчас люди все болеют раком... А в Москве говорят – менингит. Это все Америка нас награждает. Травят, с*ки, извини за выражение", - сказала сторонница "русского мира".

При этом внятно объяснить, каким образом США могут травить оккупированный Крым и Россию, пенсионерка так и не смогла. 

"Это среднестатистическая ватница", "Надо подождать, пока они всё-таки передохнут", "Америка у неё мозг отняла?", "Они такими рождаются?", - пишут в комментариях под видео.

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Теги: #Крым#США#пенсионерка