"Америка нас травит": в сети высмеяли заявление крымской пенсионерки (видео)
Жительница оккупированного Крыма обвинила во всех бедах Америку, которая якобы травит людей.
Об этом она заявила в комментарии журналистам "Крым.Реалии". Соответствующее видео опубликовано в Twitter.
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"Сейчас везде одна химия, одни химикаты. Ты посмотри, сейчас люди все болеют раком... А в Москве говорят – менингит. Это все Америка нас награждает. Травят, с*ки, извини за выражение", - сказала сторонница "русского мира".
При этом внятно объяснить, каким образом США могут травить оккупированный Крым и Россию, пенсионерка так и не смогла.
"Это среднестатистическая ватница", "Надо подождать, пока они всё-таки передохнут", "Америка у неё мозг отняла?", "Они такими рождаются?", - пишут в комментариях под видео.
"Это все Америка нас награждает! Они травят нас".— Крым. Реалии (@krymrealii) October 8, 2018
Пообщались c жительницей Крыма... pic.twitter.com/MKVyvOtB2l