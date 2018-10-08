В новом трейлере блокбастера "Аквамен" показали возрождение Атлантиды (видео)

Сеть покорил трейлер к одному из самых ожидаемых фильмов 2018 года – "Аквамен". Всего за сутки более 2 миллионов пользователей сети пересмотрели ролик, а почти 100 тысяч человек "лайкнули" эффектный трейлер.

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"Аквамен" – фантастический боевик о супергерое, премьеру которого ждут миллионы людей. 5 октября в сети появился эффектный трейлер фильма от режиссера Джеймса Вана, который уже приобрел немалую популярность.

По сюжету киноленты, Артур Карри, который родился в семье смотрителя маяка, чувствует, что отличается от сверстников. Умирая, его мать Атланна открыла тайну – на самом деле она королева Атлантиды, которую выгнали на сушу, поэтому Артуру суждено стать правителем семи морей. Ошарашенный парень еще не понимает, что его ждет, поэтому получает образование в обычной школе и развивает свои сверхспособности – огромную силу и умение разговаривать с рыбами. Однако впоследствии главный герой встречает Меру, с которой отправляется на поиски легендарного трезубца.