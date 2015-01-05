Украинские кибервойска легко проникают в почту сторонников террористов
02:12, 05 января 2015Общество
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Ведущий украинский хакер Евгений Докукин рассказал об очередном проникновении украинских кибервойск в электронную почту террориста.
Украинские кибервойска легко проникают в почту сторонников террористов / boingboing.net
Об этом хакер заявил в Facebook, передает ТСН.
"Это новый почтовый ящик. Она принадлежит ватнику, поддерживающему терроризм", - отметил Докукин.
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