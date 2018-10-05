В Киеве прошел Kyiv Global Summit "Women. Peace. Security", – 1-я женская Платформа по примирению

В Kyiv Global Summit «Women. Peace. Security» приняли участие более 700 украинских и иностранных гостей.

5 октября в КВЦ "Парковый" в Киеве прошел Kyiv Global Summit "Women. Peace. Security", посвященный вопросам мирного урегулирования военного конфликта на востоке Украины, преодоления социально-гуманитарного кризиса и участия женщин в процессе миротворчества.

"Мы очень рады видеть среди гостей саммита столько уважаемых людей из разных стран мира, украинских политиков разных политических взглядов, экспертов и представителей общественности. Мы – женщины – призываем вас к диалогу ради своих семей и мирной, сильной, благополучной Украины. Наша цель – "сшить" государство, предпринять конкретные действия по восстановлению мира. Для этого необходимо отложить в сторону политические разногласия и амбиции, показать своим примером готовность к диалогу и объединению", – отметили организаторы саммита, сопредседатели межфракционного депутатского объединения (МДО) "Женщины. Мир. Безопасность".

Среди сопредседателей МДО – женщины-народные депутаты из разных политических партий: член фракции "Блок Петра Порошенка" Ирина Суслова, член фракции "Народного фронта" Елена Масорина, член фракции Радикальной партии Олега Ляшка Валерия Заружко, член фракции "Оппозиционный блок" Наталия Королевская.

Вместе с европейскими коллегами участники Kyiv Global Summit "Women. Peace. Security" обсудили пути мирного урегулирования вооруженного конфликта на востоке страны, а также мировой опыт сложного и длительного процесса примирения.

"Наша задача – заявить о женщинах как о мощной, влиятельной и конструктивной общественной силе. Сегодня женщины Украины готовы возглавить общественный диалог – о примирении, реинтеграции неподконтрольных территорий и судьбах людей, проживающих там, о переселенцах и их социальных проблемах", – заявили организаторы саммита.

Итогами проведения саммита стали конкретные практические инициативы женщин Украины – организация Платформы по примирению и Рабочей группы по восстановлению и обеспечению социальной защиты граждан, пострадавших от боевых действий.

В Kyiv Global Summit "Women. Peace. Security" приняли участие более 700 украинских и иностранных гостей – депутаты Европейского парламента и национальных парламентов стран мира, представители международных организаций, иностранных дипломатических миссий, народные депутаты Украины, меры городов, лидеры мнений, руководители общественных и правозащитных организаций.