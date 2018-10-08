Календарь событий: Революция на граните, День защитника Украины, истории «Белого дома» и самого знаменитого пивного фестиваля

8 октября

Неделя начинается с национального праздника – Дня юриста Украины. Он появился в нашем календаре согласно указу президента от 1997 года. Профессиональный праздник людей, вся жизнь которых должна быть подчинена лозунгу «Знать право, служить праву, защищать право», в Украине отмечают 8 октября более 7 тысяч человек. На сегодня профессия юриста в нашей стране очень востребована, так как процесс формирования украинского правового государства находится в самой активной фазе. В их руках надежда украинцев на утверждение принципа верховенства права, обеспечение гарантий правовой защиты всех слоев населения, совершенствование законодательства и повышение правовой культуры.

В этот день в 1872 году в Англии появился первый в мире официальный документ, который «состояние опьянения водителя кареты, повозки, а также паровой машины на дорогах или в других публичных местах» определил, как нарушение общественного порядка. В 1925 году документ дополнили: «…водителя любого механического транспортного средства». В 1932 году шведский профессор-химик Видмарк впервые разработал формулу для научно обоснованного определения количества алкоголя в крови. В 1936 году началась кампания по внедрению ее в жизнь. В 1939 году Комитет палаты лордов порекомендовал использовать данный анализ исключительно на добровольных началах. В 1966 году была предпринята первая попытка провести через парламент закон, регламентирующий содержание этанола в крови: 0,8 промилле как гранично-допустимый уровень и максимальную скорость 70 миль/час.

8 октября 1967 года закон был принят. Результат впечатляющий: количество смертей на дорогах Англии снизилось практически вдвое. В Украине, несмотря на ужесточение наказаний за вождение в пьяном состоянии, особенно, приведшее к серьезным ДТП, количество любителей опрокинуть «стопарик» и сесть за руль не снижается. Только с начала текущего года полицейские оформили более 57 тысяч административных протоколов за управление автомобилем в состоянии опьянения. В 1871 году 8 октября начался великий чикагский пожар. Он бушевал по 10 октября и уничтожил большую часть города Чикаго, сотни жителей погибли. Несмотря на то, что пожар был одной из самых масштабных катастроф XIX века, город сразу же начал перестраиваться, что послужило толчком к превращению Чикаго в один из самых значимых городов США. В 1871 году в этот день в Японии была введена современная система почтовой связи. В 1873 году в США была открыта первая женская тюрьма. В 1896 году впервые был опубликован индекс Доу-Джонса, ставший главным показателем ситуации на американских биржах.

8 октября 1945 года житель штата Массачусетс Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь. По легенде, идея ее создания пришла ему в голову после того, как он, постояв у магнетрона – электронной лампы, генерирующей микроволновое электромагнитное излучение - обнаружил, что лежавший в его кармане шоколадный батончик растаял. Первые СВЧ-печки, предназначавшиеся для армейских столовых и больших ресторанов, были шкафами высотой 175 см и весом 340 кг. Более компактные печки начали производиться с 1955 года. Первая серийная бытовая микроволновая печь была выпущена японской фирмой Sharp в 1962 году. Первоначально спрос на новое устройство был невысок. В настоящее время микроволновая печь стала одним из самых популярных бытовых электроприборов. 8 октября 1991 года был принят закон «О гражданстве Украины». Но на сегодняшний день многие его принципы являются несовершенными. Сейчас рассматривается вопрос его корректировки.

Неофициальный праздник, рождению которого мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, - День солнечных улыбок.

Именины у Германа, Евгения, Максима, Николая, Павла, Прохора, Романа, Сергея, Бригиды, Пелагеи и Людвига.

9 октября

Во вторник - Всемирный день почты. Его дата связана с учреждением в этот день в 1874 году Всемирного почтового союза. Сам день был провозглашен на конгрессе Всемирного союза почтовиков, состоявшемся в Токио в 1969 году. На сегодняшний день участниками Всемирного почтового союза являются представители 192 стран. По данным союза, международная почта «говорит» на 6800 языках своих клиентов и представляет собой самую протяженную в мире сеть доставки.

9 октября в Украине отмечается День риелтора. Он был учрежден в 1999 году на Первом всеукраинском съезде риелторов. Риелтор - специалист в области операций с недвижимостью, то есть человек, который профессионально

занимается посредничеством при заключении сделок купли-продажи, аренды коммерческой и жилой недвижимости. На сегодня их роль и значимость трудно переоценить. В 1780 году в этот день на американское побережье обрушился Великий ураган, ставший самым смертоносным ураганом Атлантики за всю историю наблюдения, унесший до 22 тысяч жизней за 10 дней. В 1890 году под Парижем французский инженер-самоучка Клеман Адер первым в мире взлетел на самодвижущемся пилотируемом аппарате, пролетев на нем 50 метров. В 2006 году Северная Корея провела первое испытание ядерного оружия. В 2009 году 9 октября президент США Барак Обама был удостоен Нобелевской премии мира.

Неофициальный праздник - День отражений в лужах.

Именины у Ефрема, Ивана, Тихона, Владимира, Дмитрия и Николая.

10 октября

В среду - Всемирный день психического здоровья, который отмечается с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья. По данным ВОЗ, в наши дни на планете более 450 миллионов людей страдают психическими заболеваниями, каждый второй человек имеет шанс заболеть психическим расстройством в течение жизни, а самое распространенное психическое заболевание - депрессия. По прогнозам ВОЗ, к 2020 году она займет первое место среди заболеваний по длительности нетрудоспособности в году. На сегодня депрессией страдают 26% женщин и 12% мужчин. Росту заболеваемости способствуют информационные перегрузки, политические и экономические катаклизмы, а предвестниками заболевания являются стрессы. Причем современная жизнь сама по себе располагает к стрессам. Люди борются с ними, не задумываясь о том, что нужно не бороться, а не допускать их.

10 октября - Всемирный день против смертной казни. Он был учрежден в 2003 году по инициативе Всемирной коалиции по запрету смертной казни, созданной в 2002 году в Риме. Сегодня в нее входят более 150 национальных и международных правозащитных организаций. Казни применялись в мире с давних времен и лишь во второй половине 20 века был положен курс к их отмене. В 1983 году по инициативе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) был принят протокол к Европейской конвенции о правах человека об отмене смертной казни в мирное время, в 2002-м – протокол об отмене высшей меры наказания при всех обстоятельствах. В результате с 1997 года в странах-членах Совета Европы не был казнен ни один человек, а отмена смертной казни стала необходимым условием для принятия в СЕ. На сегодня в большинстве стран смертная казнь запрещена законодательно или не применяется на практике, то есть действует официальный мораторий или приговоры не приводятся в исполнение. Ряд стран, применяющих смертную казнь, приняли меры для сужения сферы ее применения. Но в 65 государствах эта высшая мера наказания продолжает применяться, в том числе и в США (в 32 штатах). Единственной страной в Европе и на постсоветском пространстве, где смертные приговоры приводятся в исполнение, осталась Беларусь.

По данным Международной амнистии, в последние годы правительства ряда стран, вследствие террористических атак, возобновили применение смертной казни «как средства защиты граждан и государства» и «во имя борьбы с терроризмом», тем самым, положив конец мораториям, действующим на протяжении многих лет. Это вызвало резкий рост количества смертных казней в мире. Особенно много их зафиксировано в 5 странах - Китае, Иране, Ираке, Пакистане и Саудовской Аравии. Между тем, по мнению противников смертной казни, это средство наказания нарушает неотъемлемое право человека на жизнь, которое провозглашено во Всеобщей декларации прав человека. Смертная казнь досталась Украине в наследство от СССР вместе с Уголовным кодексом 1961 года. До 1995 года по количеству смертных приговоров Украина имела один из самых высоких показателей в мире. Смертная казнь в нашей стране была отменена с 2003 года.

10 октября - День работников стандартизации и метрологии Украины, учрежденный указом президента в 2002 году. Кстати, ежегодно 14 октября отмечается Всемирный день стандартов. Именно в этот день в 1946 году в Лондоне в помещении Института гражданских инженеров открылась конференция национальных организаций по стандартизации. Результатом ее работы стало основание Международной организации по стандартизации. В 1865 году американец Джон Уэсли Хайат запатентовал бильярдный шар. Он первым создал синтетический материал для замены использовавшихся до того времени шаров из слоновой кости. На это изобретение был объявлен международный конкурс. Хайат стал его победителем, получив за открытие 10 тысяч долларов.

В 1919 году 10 октября Антанта и США объявили экономическую блокаду Советской России. В 1932 году была торжественно открыта ДнепроГЭС. Станция находится в городе Запорожье и является старейшей среди каскада электростанций на Днепре. На основе ДнепроГЭС был создан металлургический, химический и машиностроительный промышленные комплексы. С сооружением плотины, которая на 50 м повысила уровень воды в Днепре, открылось сквозное судоходство. Также в 1932 году 10 октября в Харьковском физико-техническом институте впервые в СССР была проведена ядерная реакция по расщеплению атомного ядра лития. В 1933 году американская компания «Procter & Gamble» произвела фурор – выпустила в продажу первый в мире стиральный синтетический порошок. В 1957 году президент США Эйзенхауэр был вынужден принести извинения министру финансов Ганы, которого отказались обслужить в ресторане города Дувр штата Делавэр из-за цвета его кожи.

В 1990 в Киеве студенты объявили голодовку с требованием отставки главы Совета министров Виталия Масола, запрета и национализации имущества компартии Украины, права для украинских солдат служить на родине, переизбрания Верховной Рады на многопартийной основе и прочего. История такова: 2 октября 1990 года в Киеве на Майдане Независимости (тогда – площадь Октябрьской революции) студенты разбили палаточный городок и объявили бессрочную акцию. Большинство составляла молодежь из Киева, Львова и Днепропетровска. В их поддержку начали бастовать студенты всех высших учебных заведений столицы, а также учащиеся техникумов, ПТУ и старшеклассники. Студенческие акции протеста прошли и в областных центрах. Тогда массовые выступление студентов получили название Революция на граните. Украинское руководство во главе с Леонидом Кравчуком пошло на уступки участникам акции, и 23 октября Верховная Рада УССР приняла решение об отмене 6-й статьи Конституции о руководящей роли компартии, а также приняло отставку Масола. Революция на граните считалась не имеющей аналогов в Европе, так как была организована исключительно силами студенчества.

Неофициальный праздник - День шуршания листьями.

Именины у Аристарха, Игната, Петра, Марка, Виктора, Зинаиды, Каллистрата, Дмитрия и Михаила.

11 октября

В четверг - Международный день девочек, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2011 года. Эта дата призывает сосредоточить внимание на необходимости решения проблем, с которыми сталкиваются девочки во всем мире, и поощрять расширение их прав и возможностей.

Еще 11 октября - Всемирный день зрения, который отмечается во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Этот день является основным событием глобальной программы по профилактике слепоты «Видение 2020: право на зрение», разработанной ВОЗ и Международным агентством по профилактике слепоты. По данным агентства, свыше 253 миллионов человек имеют проблемы со зрением, из них 36 миллионов – совсем не видят, а 217 миллионов - имеют среднее либо тяжелое нарушение зрения. Болезни глаз каждый год поражают более 19 миллионов детей. Между тем, 80% случаев слепоты можно было бы избежать при своевременном лечении. В 1138 году произошло землетрясение в Алеппо, жертвами которого стали 230 тысяч человек. В 1881 году житель американского штата Северная Дакота Дэвид Хьюстон запатентовал фотопленку. В 1887 году великий американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал электрическую машину для подсчета голосов во время голосования. Это был первый патент Эдисона. Устройство называлось «электрический баллотировочный аппарат», он был осмеян членами американского парламента. Устройство подсчитывало результаты голосования, для чего депутаты должны были нажимать размещенные перед ними кнопки – «за» и «против». Сейчас подобные системы установлены повсеместно, но тогда кто-то из парламентариев назвал это «самым бесполезным изобретением из всех».

В 1919 году в этот день в самолете впервые предложили перекусить. Это сделала британская авиакомпания «Handley Page Transport». Корзинка со «вторым завтраком» - так тогда это называлось - стоила три шиллинга за порцию.

Неофициальные праздники - Международный день каши, День вдыхания осеннего воздуха и День закладываний.

Именины у Харитона, Прохора, Василия, Феодора, Ильи, Григория, Анатолия, Александра, Татьяны, Вячеслава, Марка, Алексея и Афанасия.

12 октября

Во вторую пятницу октября - Всемирный день яйца. Это праздник всех любителей омлетов, запеканок и глазуньи. Его учредила в 1996 году на конференции в Вене Международная яичная комиссия. Многие страны, а особенно производители яичной продукции, с готовностью откликнулись на идею. Традиционно в этот день проводятся различные конкурсы на «яичную» тему, лекции и семинары, акции и флешмобы, заведения общепита готовят специальное меню. В яйцах содержатся высокоценный легкоусвояемый белок, множество необходимых организму питательных веществ, включая основные витамины и минералы, а также антиоксиданты, которые помогают от некоторых болезней. И, вопреки всеобщему мнению, яйца не повышают уровень холестерина. Поэтому съедать одно яйцо в день очень даже можно, вернее, полезно. Кстати, мировым лидером по потреблению яиц признана Япония. А американцы выражают свое почтение этому продукту, проводя ежегодно День гигантского омлета.

Еще 12 октября - Всемирный день борьбы с артритом, воспалительным заболеванием суставов, которое при отсутствии лечения приводит к инвалидности и утрате трудоспособности. День был инициирован Всемирной организацией здравоохранения в 1996 году. По данным ВОЗ, каждый десятый житель планеты страдает артритом. В последнее десятилетие количество заболевших только растет.

В 1810 году 12 октября в Мюнхене состоялся первый фестиваль пива, на сегодня - праздник Октоберфест. Его история следующая: в этот день состоялась свадьба принца Людвига Баварского и принцессы Саксонской. На нее были приглашены все жители Мюнхена, пиво лилось рекой, а под конец праздника состоялись скачки. В 1811 году праздник решили повторить, но к скачкам уже добавился показ фермерами лучших в их хозяйствах коней и быков, в 1818 году на очередном празднике были установлены первые карусели и качели, а также первые пивные ларьки. В 1881 году открылась первая и крупнейшая в мире жаровня цыплят, в 1892 году пиво впервые продавали в стеклянных литровых кружках, в 1896 году были построены пивные палатки - «пивные крепости». В настоящее время у Октоберфеста каждый год новая дата, начиная с середины сентября. Фестиваль длится около трех недель, его посещают более 7 миллионов туристов. Главные события фестиваля – «Костюм Октоберфест» и Парад владельцев пивных палаток и пивоваров, официальное вскрытие первого бочонка мэром Мюнхена, что является приглашением к началу веселья, салют из ручных пушек перед статуей Баварии.

В 1901 году Теодор Рузвельт официально присвоил резиденции президента США название «Белый дом». В 1923 году в Женеве была подписана конвенция о пресечении выпуска порноизданий и торговли ими. Но определение, что считать порнографией, дано не было. В 1924 году была образована Молдавская автономная республика в составе Украины. Она просуществовала по 2 августа 1940 года. Включала левобережную часть юридической территории современной Молдавии (большая часть Приднестровья) и часть современной Украины. В 1940 году, после присоединения Бессарабии к СССР, Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика (за исключением некоторых районов) совместно с Бессарабией (за исключением нескольких уездов) вошла в созданную Молдавскую ССР, а южные районы МАССР — в состав Одесской области УССР.

В 1931 году в Рио-де-Жанейро была торжественно открыта статуя Христа Спасителя. Она установлена на вершине холма Корковаду на высоте 704 метра над уровнем моря. Высота самой статуи – 30 метров, не считая семиметрового постамента, ее вес – 1140 тонн, голова статуи весит 35,6 тонны; кисти рук – по 9,1 тонны каждая, а размах рук - 23 метра. Идея этого сооружения зародилась в 1922 году, когда праздновалось столетие независимости Бразилии. Известный еженедельник объявил тогда конкурс проектов на лучший монумент – символ нации. Победитель, Эктор да Силва Коста, выдвинул идею скульптурного изображения Христа, распростершего руки и обнимающего город. Церковь сразу занялась сбором пожертвований. Работы над проектировкой и созданием статуи шли в Париже. Затем она была доставлена в Рио-де–Жанейро и установлена на холме Корковаду. Статую Христа Спасителя считают одним из современных чудес света. Она является национальным достоянием и национальной бразильской святыней.

В 1960 году на 15-й Генассамблее ООН произошел курьезный инцидент с Никитой Хрущевым и его ботинком. В тот день шло обсуждение вопросов соприкосновения НАТО и СССР. По свидетельствам современников Хрущева, Анастаса Микояна и Виктора Суходрева (личного переводчика Хрущева, присутствовавшего на том совещании), дело происходило следующим образом: у Хрущева был не ботинок, а открытые туфли, наподобие современных сандалий. Во время выступления докладчика Хрущев снял туфлю и принялся ею трясти, подняв на уровне головы, а также несколько раз слегка стукнул ею по столу. Этими действиями Хрущев якобы демонстрировал, что доклад ему не интересен. Сын Хрущева Сергей, присутствовавший на том заседании ООН, рассказывал, что ботинок с отца снялся в толпе, а затем ему его принесла охрана. Он, постукивая рукой по столу в знак несогласия с выступлением, стал помогать ботинком. В это время зал Генеральной Ассамблеи замер, наблюдая эту в высшей степени «оригинальную» сцену. Кстати, на том же заседании Хрущев назвал филиппинского докладчика «холуем американского империализма», поставив в тупик переводчиков. В 1989 году конгресс США принял закон об ответственности за надругательство над флагом. В 2003 году Михаэль Шумахер стал первым в истории гонок «Формула-1» 6-кратным чемпионом мира, побив рекорд по количеству чемпионских титулов (их было пять) Фанхио, державшийся с 1957 года.

Неофициальные праздники – День чистого стакана и День шоколадных сюрпризов.

Именины у Киприана, Ивана, Феофана, Евстахия и Максимильяна.

13 октября

В субботу - Международный день по уменьшению опасности бедствий. Впервые он был отмечен согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 22 декабря 1989 года. Цель Дня заключается в повышении уровня осведомленности о том, какие принимаются меры для снижения риска бедствий. С 1970 года число бедствий в мире увеличилось более чем в четыре раза - с 90 до 400 в год. И их количество только растет.

13 октября 1792 года был заложен первый камень в основание резиденции президента США, которая с 1902 года стала официально называться «Белым домом». Он находится в самом сердце Вашингтона, на Пенсильвания-авеню. Участок для строительства «Белого дома» выбрал первый президент США Джордж Вашингтон, подписавший акт конгресса, предписывающий резиденции американского правительства находиться «на расстоянии не более 10 миль от реки Потомак». В 1791 году был объявлен конкурс на лучший проект, его победителем стал американский архитектор ирландского происхождения Джеймс Хобэн. Через восемь лет после начала строительства президент США Джон Адамс и его жена Абигайль Адамс стали первыми жителями «Белого дома». К 1800 году здание повсеместно называли «Белым домом», чему причиной стала его облицовка белым вирджинским песчаником.

В 1902 году Теодор Рузвельт официально закрепил название «Белый дом» за президентской резиденцией в Вашингтоне. «Белый дом» еще и необычный музей: каждая президентская семья оставила в нем часть своего быта. «Белый дом» занимает площадь около 7,2 гектара. В нем 6 этажей (два из них подвальные), 132 комнаты, 32 ванные комнаты, 147 окон, 412 дверей, 3 лифта, 7 лестниц. Основное здание до сих пор остается жилым помещением, где находятся апартаменты президентской семьи, интерьер которых выдержан в стиле 18 и 19 веков. Все президентские административные помещения собраны в западном крыле. Именно там находятся Овальный кабинет, где американскими президентами было принято немало решений, определяющих судьбу Америки, а порой и всего мира, кабинеты советников президента, зал для прессы. «Я молюсь за то, чтобы небеса ниспослали все лучшие дары этому дому и всем, кто впоследствии будет здесь жить. Пусть под этой крышей правят только честные мудрые люди». Эти слова из письма президента Адамса его жене Абигайль называются «молитвой Белого дома», они выгравированы на каминной доске в Государственном обеденном зале.

В 1884 году Гринвич, городок под Лондоном, был утвержден как место прохождения нулевого меридиана – меридиан, используемый как начало отсчета географической долготы. Соответственно, долгота такого меридиана в принятой системе равна нулю градусов. В 1957 году в этот день глава Китая Мао Цзэдун, выступая на Верховном государственном совещании, потребовал от интеллигенции преобразовать свое мировоззрение, для чего «не нужно читать много книг». С этого и началась китайская «культурная революция», унесшая миллионы жизней. В 1975 году премьер-министр Канады Пьер Трюдо объявил о введении чрезвычайного трехлетнего антиинфляционного плана, предусматривающего правительственный контроль цен. Тогда, в кризисное время, он себя полностью оправдал.

Неофициальные праздники - День целомудрия, День засыпающих деревьев, Международный день костюма, Международный день скептиков, День рождения «Битломании», Всемирный день хосписов и паллиативной помощи.

Именины у Григория, Михаила, Петра, Александра, Полины, Эдуарда, Василия, Леонида и Алексея.

14 октября

В воскресенье - День защитника Украины, установленный указом президента в 2014 году и являющийся официально праздничным и выходным днем. Согласно данному указу, праздник был учрежден «с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку инициативы общественности». Ежегодно в этот день отмечается и День украинского казачества – праздник, приуроченный к дню Покрова Пресвятой Богородицы, поскольку Матерь Божья считается защитницей и покровительницей казаков. Также в этот день традиционно отмечают и годовщину создания (в 1942 году) Украинской повстанческой армии (УПА).

Ежегодно во второе воскресенье октября в Украине отмечается День художника. Этот профессиональный праздник был учрежден указом президента в 1998 году. С инициативой выступили деятели Союза художников Украины. Еще 14 октября - Всемирный день стандартов. Дата выбрана неслучайно - в этот день в 1946 году в Лондоне открылась конференция национальных организаций по стандартизации. В результате было принято решение о создании Международной организации по стандартизации (ISO). В 1970 году президент ISO Фарук Сунтер предложил 14 октября отмечать Всемирный день стандартов, чтобы подчеркнуть важность стандартизации для мировой экономики.

14 октября 1843 года в Потсдаме состоялась премьера спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира. Именно в этот день в спектакле впервые прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона, который стал знаковым для женихов и невест всех будущих поколений. Однако широкую популярность марш приобрел через 15 лет – после исполнения его 25 января 1858 года на свадьбе прусского короля Фридриха Вильгельма IV и английской принцессы Виктории Адельгейды. Марш обессмертил имя его композитора Мендельсона: сегодня в мире практически ни одно бракосочетание не обходится без торжественного звучания его мелодии.

В 1851 году в Лондоне было основано информационное агентство Рейтер - одно из крупнейших информационных агентств мира. Его создатель – Пауль Юлиус Рейтер, родился в 1816 году в немецком городе Касселе в Центральной Германии. С 13 лет – клерк в банке своего дяди в Геттингене. В 1848 году Рейтер переехал в Париж, где работал корреспондентом ряда немецких газет. Тогда же он и предпринял первые попытки наладить передачу новостей в режиме телеграфных сообщений. В 1851 году, переехав в Лондон, Рейтер открыл вблизи фондовой биржи столицы Великобритании, тогда мирового финансового центра, телеграфную контору, которая передавала телеграммы, в основном коммерческого содержания. Следующим шагом стала передача политических новостей для некоторых газет Европы. С 1858 года агентство Рейтера стало главным поставщиком новостей крупнейшим лондонским газетам, включая «Таймс». В 1871 году Рейтеру был пожалован титул барона. В 1878 году Рейтер отошел от дел, передав руководство агентством сыну Херберту Рейтеру, который успешно продолжил дело отца. После смерти Херберта агентство перестало быть только семейным предприятием, превратившись в крупнейшую акционерную компанию информационного направления.

14 октября 1926 года в лондонском издательстве «Methuen&C°» вышла книжка Алана Милна «Винни-Пух». Известный юморист и драматург начал сочинять ее после того, как 21 августа 1921 года подарил своему сыну Кристоферу Робину на день рождения набитого опилками медвежонка. Приключения Винни переведены на 25 языков, в том числе на латынь, изданы десятками миллионов экземпляров. В 1892 году Артур Конан Дойль опубликовал книгу «Приключения Шерлока Холмса». В 1921 году в Киеве начал работу первый Всеукраинский собор украинской автокефальной церкви. В 1964 году Леонид Брежнев стал Генеральным секретарем КПСС и главой СССР, заменив на этом посту Никиту Хрущева. Причем все произошло вследствие «тайного» переворота. В 1970 году в Гааге была принята Международная конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, вступившая в силу ровно через год.

14 октября 2012 года австрийский парашютист Феликс Баумгартнер совершил затяжной прыжок из стратосферы, с высоты около 39 км. Прыжок завершился благополучно – экстремал приземлился живой и здоровый в заданном месте – в окрестностях города Розуэлл штата Нью-Мексико. Баумгартнер по возвращении на землю сказал: «Каким крошечным и смиренным я почувствовал себя, когда стоял там, на краю земли! В такую минуту невозможно думать о рекордах, о новых научных данных. Единственное, чего ты в такой момент хочешь, – так это вернуться назад живым».

Еще 14 октября - православной праздник Покров Пресвятой Богородицы. Это – один из главных 12 православных церковных праздников.

Неофициальные праздники - День накопления жизненных сил и День плетения облаков.

Именины у Веры, Марии, Михаила, Романа, Саввы, Богдана, Георгия, Алексея, Петра, Николая и Ивана.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь…

Нана Черная