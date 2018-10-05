День учителя: самые лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках
В Украине в 2018 году День учителя отмечают 7 октября. Этот праздник из года в год приходится на первое воскресенье второго осеннего месяца.
Всемирный день учителя всегда отмечается 5 октября. В этом году он приходится на пятницу.
УНИАН составил для вас подборку открыток и поздравлений с Днем учителя
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Мудрый, добрый наш учитель,
Наших мыслей повелитель!
Вас сегодня поздравляем,
Полной жизни вам желаем!
Чтобы жили вы прекрасно
И трудились не напрасно,
Сил хватило на года,
Были счастливы всегда!
Чтобы вами восхищались,
Быть похожими старались,
Чтобы радовал звонок,
Звал всегда вас на урок!
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Нелегкий труд — детей учить
И отдавать себя сполна,
Дорогу знаний им открыть,
Найти все нужные слова.
И в День учителя 2018 от нас
Примите благодарность,
Она честна, не напоказ,
Так пусть приносит радость.
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Удачи, нервов крепких и добра,
Еще здоровья Вам мы пожелаем.
И чтобы всё, чему вы учите, не было зря,
Вас с Днем учителя мы поздравляем!
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Учитель — не профессия,
А дар, что свыше дан!
Поди, управься с ребятней:
Они же ураган!
Уже урок — а в классе гам,
Шпаргалки, двойки — тут и там.
Всех научи, всем подскажи.
И присмотри, и проследи.
С Днем педагога, Вас! Цветов
И самых теплых, щедрых слов.
Детей послушных, благодарных
И достижений триумфальных.
Пусть каждый миг и каждый час
Судьба балует щедро Вас.
Привносит в жизнь тепло и смех,
Веселье, счастье и успех.
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С праздником, Днем учителя!
Расцвела букетами осень!
Все, что вы в нас сумели посеять
В душах своих мы носим!
Большое спасибо за знания,
Мудрость Вашу, терпение.
Пусть Вам сопутствует радость,
Здоровье, любовь и везение!
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Самые талантливые учителя те, которые учат не словами, а своим примером. Вы - именно такой учитель. Желаю всегда оставаться хорошим примером для своих учеников!
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Ах, этот кошмарный учитель -
Девчонок, мальчишек мучитель!
Всё их поучает да учит.
И как самому не наскучит!
Не выглядит он удрученным -
От тех же мальчишек, девчонок,
К тому, кто был страшной занудой,
Приходят послания грудой.
Таланты и вовсе бездарности
В них пишут слова благодарности.
Профессии нету прекрасней:
Сегодня - всем праздникам праздник!
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Счастливые судьбы ваших учеников пусть радуют своими свершениями! Их удачный путь - заслуга вашего невероятного терпения, профессионализма и веры. Благодарим за все.
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Желаем, чтобы ваша работа приносила удовольствие не только в летние месяцы и новогодние праздники, а круглый год. Способных учеников и адекватных родителей!
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Желаем интересно жить,
Всегда с улыбкой в класс входить,
"Отлично" ставить в дневники!
Мы любим Вас!
Ученики
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Желаем, конечно же, много терпения,
От учеников — теплоты, уважения,
В тетрадях — поменьше помарок, ошибок,
На лицах — побольше широких улыбок.
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С Днем учителя! Стараться
На уроках обещаем,
Мы не станем отвлекаться,
Все подряд запоминая!
Ну а Вы нам обещайте
Доброй быть и терпеливой,
Нас нисколько не ругайте,
Ведь учитель Вы любимый!
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Вам доверяют самое ценное – детей, Вы любите их и обучаете необходимым знаниям. Ваша профессия нелегка, но в ней вся Ваша жизнь и счастье. Спасибо Вам за то, что Вы наш учитель. Успехов Вам и много-много радости. С Днем учителя!
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Ми Вас з Днем вчителя вітаєм,
Легкої праці вам бажаєм.
Щоб гарний настрій був у вас
Навіть у дуже скрутний час.
Щоб все в житті було гладенько,
І йшло щоб все завжди рівненько.
Щоб всі вас учні поважали,
Приємні спогади лишали.