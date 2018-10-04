РФ массово переселяет россиян в оккупированный Крым

Глава украинского МИД Павел Климкин убежден, что пребывание Крыма под российской оккупацией является путем постоянного упадка.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Россия переселяет в оккупированный ею Крым десятки тысяч людей, чтобы вытеснить проукраинское население полуострова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и европейских вопросов Словацкой Республики Мирославом Лайчаком в Киеве.

"Крым под российской оккупацией идет в никуда. Там создана ситуация, когда каждый может быть арестован днем или ночью. Люди опасаются разговаривать друг с другом прямо на улицах", - заявил Климкин.

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"Россия начала массовое переселение из своих регионов в Крым, чтобы вытеснить всех тех, кто мечтает об освобождении Крыма. Речь идет о переселении десятков тысяч людей", - подчеркнул министр.

"Экономика Крыма не имеет никаких шансов под сегодняшними санкциями, а санкции будут сохраняться, и последняя Крымская декларация со стороны Соединенных Штатов это четко показывает", - добавил он.

Также он сказал, что Россия не может решать экологические проблемы на оккупированном полуострове, создавая там "экологическую катастрофу".

"Путь Крыма под российской оккупацией - это путь постоянного упадка. И мы это видим, поэтому Крым обязательно вернется в Украину", - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, Крым оказался на грани новой катастрофы. Экологи предупреждают, что Керчь станет "вторым Армянском".