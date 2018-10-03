Чиновников Запорожской АЭС раскрыли на хищении 14 миллионов гривень

АЭС платила за запчасти для ремонта испытательного стенда, которые фактически на станцию не поставлялись.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией выявили факт хищения денег Запорожской атомной электростанции.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении СБУ в Запорожской области.

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Правоохранители установили, что в начале 2017 чиновники ЗАЭС заключили договор с частной структурой на проведение капитального ремонта испытательного стенда, который используется для тестирования оборудования реакторных отделений энергоблоков атомной станции по проверке надежности работы системы, в частности устойчивости ядерных реакторов к сейсмической активности.

Однако некоторые из запчастей, подлежащих замене в рамках соглашения, фактически на станцию подрядчиком не поставлялись. Тем не менее чиновники атомной станции подтвердили выполнение работ в полном объеме и перечислили коммерсантам почти 14 миллионов гривень.

Сведения о факте растраты государственных средств внесены в Единый реестр досудебных расследований 28 сентября.

Начато уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением). Продолжается досудебное следствие.

В июне прошлого года сообщалось, что СБУ разоблачила схему хищения средств на фиктивных услугах по охране ГТС.