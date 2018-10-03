Кличко нашел замену супруге-изменщице (фото)

Украинский чемпион Владимир Кличко проводит время в компании высокой красавицы, абсолютной чемпионки мира по боксу.

На Конгрессе Всемирного боксерского совета WBC, который проходит в Киеве, Владимир не отходил от норвежки Сесилии Брекхус. Молодые люди мило беседовали, Сесилия то и дело смеялась над шутками украинца, а он нежно приобнимал ее за талию. Они наслаждалась обществом друг друга, при этом вовсе не стеснялась камер.

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Похоже, вкусы Кличко меняются - жгучая брюнетка Сесилия внешне полная противоположность миниатюрной блондинке Хайден Панеттьери, с которой Владимир расстался, передает onlineua.club. При этом девушки давно знакомы и часто позировали вместе во время боев Владимира.

Сесилия – профессиональная спортсменка, 28 сентября ей исполнилось 37 лет (Владимиру - 42). По происхождению девушка – колумбийка, но в пятилетнем возрасте ее удочерила пара из Норвегии.

Брекхус – первая женщина в истории, которая собрала все основные чемпионские пояса по основным версиям – WBA, WBC, WBO, IBF, IBO. На профессиональном ринге Сесилия провела 34 поединка и во всех победила, 9 раз – нокаутом. Весной 2015 года Брекхус подписала контракт с промоутерской компанией братьев Кличко K2 Promotions, потому она частый гость в Киеве. Более того, она присутствовала на всех последних поединках Владимира Кличко в качестве специального гостя.

На родине Сесилия – большая звезда. Именно с ее поединком в Норвегию вернулся профибокс. Билеты на бой были распроданы за считаные часы, а поболеть за Брекхус пришли главные лица страны. Благодаря своей необычной для Норвегии внешности она часто попадает на обложки модных журналов и участвует в фотосессиях.