Спасатели за сутки освободили из снежного плена свыше 6,5 тыс. автомобилей

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, подразделения госслужбы продолжали оказывать помощь людям, которые из-за резкого ухудшения погодных условий очутились в снежных заносах на автомобильных дорогах.

Спасатели на автодорогах, где усложнено дорожное движение, развернули 57 передвижных и стационарных пунктов обогрева, которые обеспечены горячим питанием. 97 автомобилей ГСЧС использовались в качестве тягачей для эвакуации транспортных средств из снежных заносов.

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Подразделения ГСЧС проводили спасательные работы в следующих областях: Днепропетровская (высвобождено 632 единицы транспортных средств и оказана помощь 811 лицам); Запорожская (высвобождено 473 единицы транспортных средств и оказана помощь 1 тыс. 61 человеку); Николаевская (высвобождено 3405 единиц транспортных средств и оказана помощь 5539 лицам); Одесская (высвобождено 1332 единиц транспортных средств и оказана помощь 4426 лицам); Херсонская (высвобождено 678 единиц транспортных средств и оказана помощь 2109 лицам); Полтавская (высвобождено 38 единиц транспортных средств и оказана помощь 61 человеку); Харьковская (высвобождено 67 единиц транспортных средств и оказана помощь 205 лицам).

В расчистке дорог, высвобождении транспортных средств из снежных заносов и предоставлении помощи водителям и пассажирам задействованы подразделения ГСЧС, Укравтодора, Минобороны, ГАИ, техника и работники коммунальных служб (всего около 2 тыс. 900 человек и 1 тыс. 650 единиц техники).

По состоянию на 7.00 1 января движение техники возобновлено. Временно остается ограниченным движение крупногабаритных и крупнотоннажных транспортных средств во всех направлениях въезда и выезда из Одессы и Николаева. Работы по расчистке дорог от снега продолжаются.