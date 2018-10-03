Лобода выпятила губы и поблагодарила "Интер" за концерт (фото)
10:01, 03 октября 2018Общество
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Снимок Лободы восхитил поклонников и набрал более 60 тысяч лайков.
Фаны в комментариях восхитились фото Лободы / фото instagram.com/lobodaofficial
Опальная украинская певица Светлана Лобода, активно гастролирующая в России, прилетела в Киев ради съемок концерта на телеканале "Интер".
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На своей странице в Instagram она выразила благодарность за возможность спеть на скандальном канале. "Моя благодарность и глубочайшее уважение людям , которые дают нам возможность видеть и слышать друг друга", - написала певица и прикрепила к посту хештег "Интер".
Как сообщалось, скандальные украинские певицы Ани Лорак и Таисия Повалий, которые живут и работают в России, приехали в Киев. Они вернулись в столицу, чтобы выступить на концерте телеканала "Интер".
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