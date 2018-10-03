Лобода выпятила губы и поблагодарила "Интер" за концерт (фото)

Снимок Лободы восхитил поклонников и набрал более 60 тысяч лайков.

Опальная украинская певица Светлана Лобода, активно гастролирующая в России, прилетела в Киев ради съемок концерта на телеканале "Интер".

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На своей странице в Instagram она выразила благодарность за возможность спеть на скандальном канале. "Моя благодарность и глубочайшее уважение людям , которые дают нам возможность видеть и слышать друг друга", - написала певица и прикрепила к посту хештег "Интер".

Как сообщалось, скандальные украинские певицы Ани Лорак и Таисия Повалий, которые живут и работают в России, приехали в Киев. Они вернулись в столицу, чтобы выступить на концерте телеканала "Интер".