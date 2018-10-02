"Перестаралась с удлинением ног": Ани Лорак в откровенном платье шокировала сеть
20:27, 02 октября 2018Общество
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На фото певица позирует в вечернем черном платье с разрезом от бедра - многие посчитали наряд откровенным.
Ани Лорак в откровенном платье / instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак порадовала фанатов новым образом в откровенном вечернем платье.
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На фото, которое певица разместила в Instagram, она позирует в вечернем черном платье с разрезом от бедра. Многие оценили фигуру певицы, однако нашлись и критики.
"Печальная", "Перестарался фотошопер с удлинением ног", "Какие у вас грустные глаза", "После операций Ее не узнать", "Как же изуродовали человека", - пишут в сети.
Ранее Ани Лорак удивила сеть новым фото - певицу обвинили в том, что она носит парик.
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