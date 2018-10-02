Верка Сердючка рассказала о предложениях выступить в России

Верку Сердючку часто приглашают на корпоративы в Россию.

Украинский артист Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, рассказал о предложениях выступить в России.

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Данилко дал интервью российскому изданию "Стархит".

Так, на вопрос журналиста, поступали ли ему предложения из России, Данилко ответил: "Они всегда есть. Когда я говорил, что не зовут, имел в виду какие-то публичные акции. Но и к корпоративам я не отношусь как к чему-то простому. Ведь что такое юбилей или свадьба? Это разные компании. Многие гости даже не знакомы между собой. Но когда ты делаешь так, что они танцуют все вместе, – это прекрасно. Самое важное ведь – объединение. Поэтому Сердючка – звезда корпоративов".

Как сообщал УНИАН, менеджер прокомментировал выступление Верки Сердючки в России.