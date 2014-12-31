За сутки в зоне АТО погибших нет, ранен однин военный

13:01, 31 декабря 2014
Общество
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В течение суток в зоне АТО погибших нет, один военнослужащий ранен.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеСилы АТО уничтожили диверсионную группу боевиков вблизи села Пески"За последние сутки в результате провокационных обстрелов ни один военнослужащий не погиб и только один получил ранение", - сказал Лысенко.

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