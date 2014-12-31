"Правый сектор" и "Свобода" завтра в Киеве проведут марш в честь Бандеры

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, 1 января ВО "Свобода" планирует провести факельное шествие в центре столицы и вече. Участники марша пройдут от памятника Тарасу Шевченко (сбор в 17.00) по бульвару Тараса Шевченко до Бессарабской площади, затем по Крещатику до Майдана Незалежности, где проведут вече.

Организаторы предупреждают об использовании звуковой аппаратуры возле стелы Независимости. Заявленное количество участников акции - 10 тыс. человек.

Читайте такжеВ Украине прошли марши в честь дня УПА: как это было (фоторепортаж, видео)В свою очередь «Правый сектор» решил отметить годовщину рождения Бандеры шествием по улицам Киева по маршруту: парк Шевченко - улица Владимирская - Софийская площадь - Михайловская площадь. Шествие закончится торжественным собранием на Михайловской площади. Проведение акции предусмотрено с 17.00 до 22.00. Заявлено участие 500 человек. Во время акции планируется установка информационных палаток и использования звуковой аппаратуры.