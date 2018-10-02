День учителя в Украине: дата и традиции праздника

Поскольку сам День учителя всегда является выходным, то в школах дети поздравляют своих педагогов в пятницу, или субботу, предшествующих празднику.

День учителя в Украине традиционно отмечают в первое воскресенье октября, поэтому этот праздник с "плавающей" датой. День учителя в 2018 году выпадает на 7 октября.

Поскольку сам праздник всегда является выходным днем, то в школах ученики выражают свою благодарность и поздравляют педагогов в пятницу, или субботу, предшествующую празднику.

Когда отмечают день учителя в Украине и мире:

Всемирный день учителя отмечают относительно недавно. Праздник был основан в 1994 году по решению ЮНЕСКО и Международной организации труда. Всемирный день учителя всегда отмечают 5 октября. В Украине и некоторых странах бывшего СССР этот праздник имеет плавающую дату. В Украине День работников образования согласно указу президента от 11 сентября 1994 года отмечается в первое воскресенье октября.

Традиции в День учителя:

Традиционно в этот день во многих школах проводят День самоуправления. В пятницу перед праздником старшеклассники сами проводят уроки в младших классах. Также есть традиция сокращать учебный день и после уроков приглашать педагогов на праздничный концерт подготовленный учениками. Готовя такой концерт, дети стараются сделать так, чтобы приятно удивить своих учителей.

Что подарить и как поздравить учителя:

Обычно ученики дарят учителям букеты цветов, подписанные поздравительные открытки от всего класса, или готовят стенгазеты соответствующей тематики. Оригинальными подарками на День учителя будут те, которые дети сделают своими руками.

Также учителям дарят какие-то безделушки в класс, где они смогут ими пользоваться вместе с учениками. Или небольшие предметы декора или сувениры на тему Дня учителя, чтобы украсить классную комнату.

Уместный подарок на День учителя - компьютерный аксессуар, флешка, комический коврик для мышки или наушники.

Кроме этого, подходящими будут в подарок канцелярские принадлежности. Если же ученик желает лично от себя поздравить любимого педагога, то в этом случае подойдет книга и опять же - цветы, возможно, вместе с конфетами.

Стоит отметить, что в преддверии праздника цены на букеты в цветочных магазинах значительно возрастают.