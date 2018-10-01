Астролог дал прогноз на октябрь и предупредил об опасных периодах
Октябрь будет довольно-таки рутинным месяцем со скучными делами. Лозунг этого месяца – "переоценка ценностей".
Из-за того, что весь месяц Венера будет ретроградной, то есть будет ее попятное движение, нас ждут на протяжении всего периода уроки из прошлого и пересмотр отношений с людьми из прошлого, передает "Главред" слова астролога Влада Росса.
В октябре, как отметил астролог, нас ждет несколько сложных периодов.
С 1 по 3 октября Меркурий будет делать не очень благоприятный аспект к Плутону – сложится мощный квадрат. Это всегда сулит аварии, взрывы, сложные ситуации с энергетикой, опасные ситуации в толпе. Это неподходящее время для посещения массовых мероприятий.
С 5 по 14 октября также следует быть готовыми к аварийным ситуациям, потому что сложится квадрат между Солнцем и Плутоном.
С 29 по 31 октября также будет непростой период, когда лучше не летать самолетами. Будет очень жесткий аспектный Уран. Поэтому в это время могут быть аварийные ситуации, связанные с самолетами и энергетикой.
С другой стороны, с 1 по 14 октября очень чувственный период в плане того, что можно создавать разного рода театральные действа, даже писать сказки. Очень романтичный, чувственный период, благоприятный для творчества. Люди творческих профессий могут издаваться, выходить в общество. В это время возможен наплыв сюрреализма, метаморфозы. С 1 по 4 число сложится благоприятный аспект между Венерой и Нептуном.
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Октябрь станет месяцем, когда могут умирать взаимоотношения. Особенно болезненные разрывы могут происходить с 23 по 31 октября. Венера будет в жесткой позиции к Урану, будет крестовая ситуация, то есть сложная, дискомфортная и бескомпромиссная. В это время может случиться потеря денег, разрушение браков, конфликты между партнерами, судебные разбирательства. Это наиболее диссонансный и негармоничный период, когда отношения наиболее сложны.
С 10 по 16 октября могут быть тревожные ситуации, когда Венера будет в квадрате к Марсу. Венера всегда символизирует женщину, а Марс – мужчину. Это значит, что возможны скандалы, неприятности, непонимания, сложные ситуации. В это время вполне можно испытать внутреннее напряжение.
Так что более-менее звезды благоприятствуют до 10 числа, а дальше какой-то сплошной диссонанс. Но самый сложный период – с 23 по 31 число.
24 октября у нас полнолуние, и вблизи него (с 23 по 25 октября) могут быть различные неожиданные ситуации. Но с другой стороны, могут быть различные озарения и коррекция планов. В эти дни просто бешеная интуиция. На людей в эти дни может снизойти откровение божественного плана. Потому – прислушивайтесь к своей интуиции.
Также это будет интересный период, связанный с Плутоном с самого начала месяца. А это планета огромных масс, войны, важных и решающих ситуаций.
С 5 по 15 октября Солнце будет в очень жесткой квадратуре к Плутону. А это опасность увольнений, общественных взрывов, акций несогласия, демонстраций. В эти дни, если не хотите быть уволенным, лучше проявлять некую лояльность к начальству, иначе не оберетесь сложных ситуаций.