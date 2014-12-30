Расходы на пенсии и энергоносители для жителей оккупированных районов составят миллиард долларов
16:19, 30 декабря 2014Общество
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Объем расходов на выплаты пенсий, оплату газа и электроэнергии потребителей, которые проживают в Донецкой и Луганской областях, где идут военные действия, по итогам отопительного сезона может составить до 1 млрд долларов.
Пенсионеры из оккупации в подконтрольной Украине Константиновке / скриншот видео Радио Свобода
Об этом заявил во время итоговой годовой пресс-конференции премьер-министр Украины Арсений Яценюк .
"2,4 млрд мы заплатили пенсий, объем потребления газа два месяца назад был 200 млн кубометров в месяц, сейчас - 300 млн кубометров. Электроэнергия - 800 млн (кВт - УНИАН), - сказал Яценюк. - Я так подсчитал, что там только за отопительный сезон, эта сумма по газу, электроэнергии, по выплате пенсий может составить 1 млрд долл.".
Ранее премьер заявил, что никто не знает точного объема средств, необходимых для восстановления инфрастуктуры на Донбассе.
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