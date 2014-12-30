Расходы на пенсии и энергоносители для жителей оккупированных районов составят миллиард долларов

Об этом заявил во время итоговой годовой пресс-конференции премьер-министр Украины Арсений Яценюк .

"2,4 млрд мы заплатили пенсий, объем потребления газа два месяца назад был 200 млн кубометров в месяц, сейчас - 300 млн кубометров. Электроэнергия - 800 млн (кВт - УНИАН), - сказал Яценюк. - Я так подсчитал, что там только за отопительный сезон, эта сумма по газу, электроэнергии, по выплате пенсий может составить 1 млрд долл.".

Ранее премьер заявил, что никто не знает точного объема средств, необходимых для восстановления инфрастуктуры на Донбассе.