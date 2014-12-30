В Беларуси микроавтобус с украинцами столкнулся с грузовиком, трое погибли

В Беларуси микроавтобус с украинцами столкнулся с грузовиком. Три человека погибли.

Об этом сообщили в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины.

По данным Посольства Украины в Республике Беларусь, дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Украины, которые направлялись из России в Украину, произошло сегодня, 30 декабря, в районе населенного пункта Житковичи Гомельской области.

«Микроавтобус, в котором находились 12 пассажиров, среди которых 11 граждан Украины и 1 гражданка Российской Федерации, столкнулся с грузовиком. В результате ДТП три человека погибли, четверо получили тяжелые травмы, пятеро - травмы средней тяжести», - говорится в сообщении.

Раненые доставлены в отделение скорой помощи местного медицинского учреждения.

На место происшествия выехал сотрудник посольства Украины в Республике Беларусь. Дело находится на особом контроле МИД Украины.

Посольством Украины в Республики Беларусь принимаются меры в контексте обеспечения надлежащего консульского сопровождения дела, отметили в МИД.