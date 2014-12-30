На Харьковщине из снежных заносов эвакуировали почти 70 автомобилей

Как сообщили УНИАН в главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, пострадавших нет.

В течение суток подразделения ГСЧС и облавтодора 9 раз освобождали кареты скорой помощи из снежных заносов, оказывали помощь в разных районах области по освобождению из снежных заносов автобусов, легковых и грузовых автомобилей. Так, спасатели освободили в Близнюковском районе - 1 автобус, в Дергачевском районе - 1 грузовой автомобиль, в Харьковском районе на трассе Харьков – Симферополь возле поселка Высокий оказана помощь совместно с Харьковским облавтодором 20 грузовикам, в Балаклейском районе - 1 легковой автомобиль, в Первомайском - 2 легковых автомобиля, в Харьковском районе - 13 легковых автомобилей, в Дергачевском районе – 4 легковых автомобиля.

«В это время в городе Харькове и Харьковской области работает техника по расчистке автодорог, заторов нет, грузовые автомобили, которые выезжали из города, работниками ГАИ были возвращены на место дислокации», - отметили в ГСЧС.

Читайте такжеИз-за снегопадов в 4 областях южной Украины ограничено движение транспорта По Харьковской области задействовано 137 единиц техники, 87 механизмов и 254 работника дорожной службы. Рассыпано песчано-соляной смеси за сутки – 1008,3 м.куб., соли – 9,2 т. Расчищено автодорог государственного уровня 2069 км, местного уровня 1078,3 км.