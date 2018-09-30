Сегодня День ангела отмечают Надежды: открытки и поздравления

Считается, что девушки по имени Надежда – независимые, энергичные и эмоциональные.

В Украине православные сегодня отмечают день святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Женщины и девушки по имени Надежда сегодня отмечают именины.

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Надежда – имя старославянского происхождения, которое возникло как буквальный перевод с греческого «Элпис». Это имя олицетворяет одну из главных добродетелей Христианства.

Считается, что девушки по имени Надежда – независимые, энергичные и эмоциональные, любят риск и новые ощущения.

30 сентября женщин по имени Надежда поздравляют с Днем ангела. В сети доступно множество соответствующих открыток и поздравлений.

Как сообщалось в материале УНИАН, еще на заре Христианства возникла традиция давать ребенку имя одного из святых. Считается, что святой, в честь которого нарекают ребенка, становится его другом и защитником. День, в который церковно отмечают память святого, имя которого носит христианин, называется именинами, или Днем Ангела.