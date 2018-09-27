Дождется ли Киев горячей воды

Остаться на недельку-другую летом без горячего водоснабжения, в принципе, многие годы не было для киевлян в диковинку. Профилактические отключения горячей воды позволяли техническим службам выявить разнообразные поломки и провести ремонт труб. Чтобы с наступлением холодов не происходило неприятных сюрпризов: ремонтировать прорывы во время заморозков – не самая удачная идея.

Но в 2018 году ситуация с «профилактикой» превратила жителей украинской столицы в заложников разборок между «Нафтогазом», «Киевэнерго», властями Киева и правительством. УНИАН уже подробно описывал историю этого конфликта и предполагал, что быстро он может не разрешиться.

К сожалению, так и произошло. Более того, над Киевом нависла угроза остаться без горячей воды и к началу отопительного сезона, сам старт которого тоже оказался под большим вопросом.

Банальный опрос жителей Киева в соцсетях продемонстрировал гнетущую ситуацию. К примеру, в части Шевченковского района столицы (жилмассив Нивки, улица Салютная), Голосеевского района (улица Демеевская) и Святошинского района (Новобеличи), горячей воды не видели с апреля. Рядом с Новобеличами, на Академгородке в том же Святошинском районе горячую воду отключили в мае. Тогда же забыли про «тепленькую» жители Соломенского района. А уже в июне к ним присоединились и все остальные – Печерский, Подольский, Оболонский на правом берегу Днепра, а также Деснянский, Днепровский и Дарницкий на левом.

Сначала власти обещали, что ситуация с горячим водоснабжением разрешится быстро. Потом стали пенять, что НАК «Нафтогаз» отказался заключить договор на поставку газа с новосозданным КП «Киевтеплоэнерго», ставшим поставщиком услуг горячей воды и теплоснабжения вместо «Киевэнерго». Мол, «Киевтеплоэнерго» склоняют к тому, чтобы КП взяло на себя долги «Киевэнерго». Далее и вовсе припугнули, что после 1 августа, когда «Киевтеплоэнерго» примет под свое управление ТЭЦ 5 и ТЭЦ 6, которые занимаются выработкой тепловой и электрической энергии, город в принципе может остаться не только без горячей воды, но и вспомнить, что такое «веерные» отключения света. Впрочем, понимая все риски отключения самых крупных в Украине ТЭЦ, в последний момент был подписан контракт о поставке газа с частной компанией.

Правда, проблему отсутствия горячего водоснабжения для жителей тех же Троещины, Радужного массива, Березняков или Русановки это не решило (в двух последних микрорайонах, по сообщениям их жителей, воду дали только 24-25 сентября).

В Киевской городской государственной администрации отмечают, что на сегодня наименее проблемный район – Деснянский. А самые проблемные – Оболонский, часть Соломенского, Шевченковского, Святошинского и Подол.

В свою очередь, в пресс-службе КП «Киевтеплоэнерго» рассказали, что на сегодня горячим водоснабжением обеспечены потребители зоны обслуживания ТЭЦ 5. «Это частично жители Дарницкого (Позняки), Святошинского, Соломенского, Печерского, Шевченковского, и Голосеевского административных районов Киева», - сообщают в компании.

Кроме того, жилмассивы Позняки и Осокорки получают горячую воду, поскольку тепловую энергию для них производит мусоросжигательный завод «Энергия».

«Вместе это - почти 5,5 тысяч зданий. Без горячей воды остаются более 9 350 зданий по всему городу», - говорится в сообщении КП «Киевтеплоэнерго».

«Отсутствие горячего водоснабжения – это не только проблема нашего района, а и всего города, - рассказал УНИАН глава Подольской райгосадминистрации Виктор Смирнов. - У нас в районе практически нигде нет горячей воды, потому что у нас почти весь район запитан от ТЭЦ 5 и ТЭЦ 6. У меня вообще все лето не было горячей воды, нет ее и сейчас».

По словам чиновника, поскольку у него дома горячее водоснабжение отсутствует, как и у большинства киевлян, сам он холодной воды не боится. «Но это, конечно, не должно быть проблемой всех. Мы ждем решения вопроса на общегородском уровне. Уверен, что до начала отопительного сезона этот вопрос будет решен», - подытожил Смирнов.

Его слова подтверждает заместитель главы КГГА Петр Пантелеев. «Мы зависели от принятия соответствующих решений на уровне Кабинета министров и время восстановления горячего водоснабжения тоже зависело от этих решений. Наконец-то они приняты. Сейчас единственный шаг остается - это финансирование разницы в тарифах из государственного бюджета. Мы ожидаем транш 729 миллионов гривень, чтобы сбалансировать задолженность, и чтобы избавиться от штрафных санкций, которые начислил «Нафтогаз» компании «Киевэнерго». Счет идет на дни, и, думаю, что через неделю мы уже выйдем на их подписание, возобновим газоснабжение ТЭЦ 6, запустим прогрев сетей и будем давать горячую воду», - рассказал он УНИАН, но акцентировал, что произойдет это – «при условии получения средств».

Чиновник не исключил и наличия повреждений сетей, что также может задержать поступление горячей воды в квартиры киевлян, но пообещал, что большее их количество будет ликвидировано за короткий промежуток времени. «Надеемся, что справимся с этим до начала отопительного сезона (в 2018 году отопительный сезон в Украине стартует 15 октября, - УНИАН)», - подчеркнул Пантелеев.

Любопытно, но во многих районах причиной отсутствия горячей воды в диспетчерских все лето и начало осени называли отнюдь не конфликт между «Нафтогазом» и «Киевтеплоэнерго». Зачастую, недовольным жителям столицы робот-автоответчик рассказывал о ликвидации прорывов труб, хотя люди нигде не фиксировали ремонтных бригад. И лишь обращение в конкретную районную государственную администрацию могло помочь прояснить ситуацию. К примеру, в августе УНИАН получил из Печерской РДА исчерпывающую информацию о том, где именно и в какие сроки в районе проводились или проводятся гидравлические испытания. А вот об авариях, которые могли случиться после таких испытаний, в Печерской РДА уже советовали узнавать напрямую в КП «Киевтеплоэнерго»…

По информации пресс-службы компании, чаще всего повреждения теплосетей обнаруживают в Шевченковском, Соломенском, Голосеевском, Святошинском районах. Наименее проблемный – Левый берег, в частности, микрорайоны Позняки, Троещина (что, впрочем, не мешает жителям последней сидеть без горячей воды, - УНИАН). «Сейчас тепловые сети столицы изношены более чем на 70%. На сегодня КП «Киевтеплоэнерго» заменило уже около 24 км труб. Ремонтные работы продолжаются. В течение суток теплоэнергетики КП «Киевтеплоэнерго» ликвидируют 40-50 повреждений сетей - это около 80% от заявок», - отметили в КП «Киевтеплоэнерго».

Еще одним способом узнать, по каким адресам работают аварийные бригады, может стать обращение в «Киевводоканал». И, кстати, может оказаться, что аварийных ремонтов в городе не так много, как киевлянам об этом рассказывают. В частности, по состоянию на 25 сентября, сотрудники «Киевводоканала» ликвидировали аварии по трем адресам: Богдановский переулок, 8А, улица Стадионная, 4А, и улица Яблонская, 1А (Соломенский район). И обещали закончить работы в течение суток.

Также на сайте «Киевводоканала» есть информация, что плановые ремонтные работы планируются 26 сентября - на улицах Салютной (Шевченковский район) и Щербакова (Святошинский район), 27 сентября – на улице Милютенко (Деснянский район), 28 сентября – на улицах Дашавской (Соломенский район), Туполева (Святошинский и Шевченковский районы), Бориспольской (Дарницкий район) и в Индустриальном переулке (Соломенский район). По всем этим адресам обещают, что отключение воды (в данном случае – холодной) составит около суток.

Возвращаясь же к отсутствию горячей воды, по состоянию на 25 сентября, согласно данных КГГА, количество гидравлических и эксплуатационных повреждений, которые были ликвидированы с мая текущего года, достигает уже 5,5 тысяч. Больше всего прорывов в центре – Печерский, Шевченковский и Подольский районы.

«Сейчас ремонтные работы в городе ведут 92 аварийные бригады «Киевтеплоэнерго». И, поскольку мы уже не испытываем теплосети, повреждений гораздо меньше, чем было летом. Ремонты идут во всех районах, просто с меньшей интенсивностью», - рассказал УНИАН Петр Пантелеев, отвечая на вопрос, почему в диспетчерской говорят о ремонтных работах, когда жители города не видят ремонтных бригад.

При этом чиновник пожаловался, что в КГГА существует кадровый голод – не хватает 24% сотрудников ремонтных бригад. «Но это не только в тепловом блоке, но и в водопроводном хозяйстве, и в жилищном (последние отвечают за придомовые сети)», - добавил он.

Впрочем, киевлян, уставших от постоянных жалоб чиновников, мало волнует, что именно сделало их заложниками почти полугодового отсутствия горячей воды в городе, который считает себя европейской столицей. И мало кто верит на слово представителям столичной власти. Чтобы проверить, не обманывают ли киевлян в этот раз, ждать осталось не долго – каких-то пару недель.

Анастасия Кучкина, Татьяна Урбанская