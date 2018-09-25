В Одессе впервые в Украине прошли соревнования по серфингу (видео)
20:44, 25 сентября 2018Общество
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На одесском побережье состоялись первые соревнования по серфингу. На них приехало около сотни спортсменов.
В черноморской волны непредсказуемый характер, говорят спортсмены \ wwportal.com
Штормовые волны, опасны для отдыхающих, для серфингистов были идеальными.
О развлечениях в шторм – в сюжете ТСН. "Волны - это всегда везение, мы за ними гонимся, смотрим прогнозы", - говорит один из участников соревнований. Спортсмены говорят, что главное пробиться туда, где волна встает впервые.
У черноморской волны непредсказуемый характер, говорят спортсмены, но удовольствие доставляет большое.
Зрители в Аркадии восторгаются серфингистами.
На первые соревнования съехались меньше сотни участников, но у них есть надежда на продолжение.
В Одессе впервые в Украине прошли соревнования по серфингу
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