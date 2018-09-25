В Одессе впервые в Украине прошли соревнования по серфингу (видео)

На одесском побережье состоялись первые соревнования по серфингу. На них приехало около сотни спортсменов.

Штормовые волны, опасны для отдыхающих, для серфингистов были идеальными.

О развлечениях в шторм – в сюжете ТСН. "Волны - это всегда везение, мы за ними гонимся, смотрим прогнозы", - говорит один из участников соревнований. Спортсмены говорят, что главное пробиться туда, где волна встает впервые.

У черноморской волны непредсказуемый характер, говорят спортсмены, но удовольствие доставляет большое.

Зрители в Аркадии восторгаются серфингистами.

На первые соревнования съехались меньше сотни участников, но у них есть надежда на продолжение.