Лобода в желто-синем костюме проехалась в метро (фото)
20:16, 25 сентября 2018Общество
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Светлана позирует в ярко-желтых штанах и желтой футболке с синим принтом. Судя по обстановке, снимок был сделан в римском метро.
Фото сделано в Риме / Instagram Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками свежим фото, сделанным в Италии.
Снимок певица выложила в Instagram.
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На нем Светлана позирует в ярко-желтых штанах и желтой футболке с синим принтом. Судя по обстановке, снимок был сделан в римском метро.
Поклонники в комментариях отметили, что певица выглядит очень стильно и пожелали ей хорошего отдыха.
Как сообщал УНИАН, украинская телеведущая похудела на 17 килограммов и изменилась до неузнаваемости.
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