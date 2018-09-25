Лобода в желто-синем костюме проехалась в метро (фото)

Светлана позирует в ярко-желтых штанах и желтой футболке с синим принтом. Судя по обстановке, снимок был сделан в римском метро.

Украинская певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками свежим фото, сделанным в Италии.

Снимок певица выложила в Instagram.

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На нем Светлана позирует в ярко-желтых штанах и желтой футболке с синим принтом. Судя по обстановке, снимок был сделан в римском метро.

Поклонники в комментариях отметили, что певица выглядит очень стильно и пожелали ей хорошего отдыха.

Как сообщал УНИАН, украинская телеведущая похудела на 17 килограммов и изменилась до неузнаваемости.