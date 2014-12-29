В России застрял крымский поезд, у железнодорожников заканчиваются еда и деньги

Об этом сообщает Крымская полевая миссия по правам человека (КПМ), сообщает Крим.Реалії.

«В вагонах закончились запасы угля, заканчиваются деньги на продукты, но оставить поезд они не могут, поскольку материально ответственны за имущество», - сообщают правозащитники.

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По данным КПМ, руководство железной дорогине сообщает о сроках восстановления движения и не предпринимает никаких мер по решению проблем, которые возникли с длительным простоем поезда.

С 27 декабря дня «Укрзализныця» прекратила железнодорожное сообщение с Крымом, а также отменила международные поезда, которые курсируют на полуостров. Поезда крымского направления теперь будут доезжать до Новоалексеевки и Херсона. Также отменены международные рейсы в Крым Симферополь, Керчь - Москва, Севастополь, Симферополь, Евпатория - Москва, Минск - Симферополь.