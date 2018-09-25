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"Для тебя": Лобода заинтриговала фото в ванной

11:12, 25 сентября 2018
Общество
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Лобода удивила фанов / instagram.com/stories/lobodaofficial

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Кадр поющая в России артистка опубликовала в Instagram-stories, на нем видны ее стройные ноги в ванной. Также на записи слышен голос Лободы: она поет песню "Текила-любовь". 

В сети рассуждают, кому же артистка решила посвятить такие интимные кадры и песню.

Напомним, что некоторые СМИ называют солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна отцом ребенка Лободы.

Лобода удивила фанов / instagram.com/stories/lobodaofficial

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Теги: #фото#Лобода