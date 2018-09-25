"Для тебя": Лобода заинтриговала фото в ванной

Лобода спела в ванной песню "Текила-любовь".

Популярная украинская певица Светлана Лобода удивила поклонников фото в ванной с подписью "For you" ("Для тебя" - Ред.).

Читайте также"Как портьера в театре": Лобода удивила странным платьем на "Новой волне"

Кадр поющая в России артистка опубликовала в Instagram-stories, на нем видны ее стройные ноги в ванной. Также на записи слышен голос Лободы: она поет песню "Текила-любовь".

В сети рассуждают, кому же артистка решила посвятить такие интимные кадры и песню.

Напомним, что некоторые СМИ называют солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна отцом ребенка Лободы.