В Киеве стартовал фестиваль популярной культуры Comic Con (видео)

Мероприятие проходит 22 и 23 сентября.

В Киеве на арт-заводе "Платформа" открылся международный конвент Comic Con Ukraine, популярный среди фанатов косплей-культуры, аниме, фэнтези, манги и других представителей гик-искусства.

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Этой осенью событие будет придерживаться классического американского образца "Comic Con", который впервые прошел в США почти 50 лет назад и пустил свои корни по всему миру.

Гости мероприятия смогут не только перевоплотиться в любимых героев, запастись свежими изданиями комиксов, принять участие в геймерских турнирах, но и познакомиться с муви- и косплей-иконами и выиграть 100 000 грн на грандиозном Косплей-шоу. Мероприятие проходит 22 и 23 сентября.