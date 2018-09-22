В Киеве простились с погибшим на Донбассе военным (фоторепортаж, видео)

Проститься с погибшим военнослужащим пришли побратимы, близкие, киевляне.

Сержант Владимир Матвиенко и младший сержант Владимир Ткачев погибли 18 сентября этого года в районе Светлодарской дуги в бою во время минометного обстрела.

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Жизнь ребят забрала вражеская мина калибром 120 мм, которая попала прямо в блиндаж. С началом обстрела военнослужащие вели наблюдение за полем боя. За мужество и решительные действия сержант Владимир Матвиенко и младший сержант Владимир Ткачев представлены к государственным наградам посмертно.

Священник провел панихиду по погибшему бойцу. Во время прощания женщины не могли удержать слез. Проститься с погибшим военнослужащим пришли побратимы, близкие, киевляне.

В последний путь бойца провожали на коленях и скандировали «Слава Украине!», «Героям Слава!». В Киеве 22 сентября объявлено днем траура для чествования погибшего. В знак скорби в день траура на всей территории города приспустили Государственный флаг

Владимиру Матвиенко было 35 лет.