"Залізна ластівка": The HARDKISS представили "космический" альбом (видео)

Фронтвумен коллектива Юлия Санина сравнивает эту пластинку с целостным коконом, в котором царит своя атмосфера.

Группа The HARDKISS представила свой третий студийный альбом "Залізна ластівка".

Фронтвумен коллектива Юлия Санина сравнивает эту пластинку с целостным коконом, в котором царит своя атмосфера.

Читайте такжеХедлайнером концерта во Львове в День Независимости будет группа The Hardkiss

Лирика стала более интимной, звучание треков более электронным, а большая часть материала - украиноязычные композиции.

"Залізна ластівка" - очень правильный с точки зрения создания и концепции альбом. Он цельный, мы создали его на одном дыхании, хотя работа над пластинкой длилась около двух лет. Он очень масштабный. Кроме песен в альбоме вы услышите стихи. И это очень приятно лично для меня. Стихи я пишу с семи лет. В детстве это было невероятной мечтой - выпустить свой сборник стихов. Мечты сбываются. Именно такой космический альбом The HARDKISS стремились создать и выпустить осенью 2018-го", - комментирует Санина.