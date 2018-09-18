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Тина Кароль восхитила поклонников новыми нежными фото

15:36, 18 сентября 2018
Общество
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Знаменитость позировала для фотографа Антона Кулаковского / УНИАН

"Воздух" и "Нежность", – так подписала знаменитость новые фото.

Нежность? #тинакароль #tinakarol

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Подписчики не жалели комплиментов, отметив, что они очарованы красотой Тины."Разве это законно быть такой идеальной", "Чаруете своей красотой и глубиной души. Нежность самая красивая ", "Как по мне, это нежность с нотками игривости", "Этот взгляд, я утонула в нем", - восхищались поклонники.

Воздух? #тинакароль #tinakarol

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Теги: #Тина Кароль