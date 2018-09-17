В Днепре ученый-биотехнолог устроил огненную битву армий оригами (видео)
18:56, 17 сентября 2018Общество
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Битва длилась с пол часа. Победила армия, в которой сохранилось больше всего бумажных участников.
В Днепре ученый-биотехнолог устроил огненную битва армий оригами
Более четырех часов устанавливали бумажных солдатиков - это 5,5 тысяч оригами, выполненных в различных техниках.
Как говорится в сюжете ТСН, их собственноручно создавал более трех лет ученый-биотехнолог Юрий Гончаров. Он и разработал правила огненной битвы. Сначала точечно сделали поджоги в каждой из "армий", а затем бумажных бойцов обстреливали горючим из шприцов и бомбардировали ватными шариками со спиртом.
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Фигурки загоралися и взрывались, а в середине них хранились петарды и бенгальские огни. Битва длилась с пол часа. Победила армия, в которой сохранилось больше всего бумажных участников.
Автор идеи убеждает: собственного ручного труда ему жалко не было.
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