Синоптики дали прогноз погоды на осень в Украине и рассказали, когда ждать первых заморозков (видео)

По прогнозам синоптиков, с 17 по 22 сентября в Украину вернется теплая летняя погода.

Лето продолжается пятый месяц, но в сентябре все и завершится, говорят синоптики. Весь октябрь, по их прогнозам, будет сырым и прохладным.

На октябрь придутся и первые ночные заморозки, говорится в сюжете "Фактов".

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"Весь октябрь сырой и прохладный. Начиная с 15 числа, это вообще холод - это +9, +12...+14 градусов. В ноябре ожидается четыре подхода морозов (максимум -7...-8 градусов), четыре - оттепели", - говорит народный синоптик Леонид Горбань.

Ноябрь, как ожидается, будет холодным и с дождем. Снег будет падать, но не лежать долго. В ноябре будут и первые настоящие морозы.

Ранее синоптики прогнозировали, что нынешняя осень будет без особых "сюрпризов", часто по температурным показателям будет напоминать о лете, а по-зимнему суровой станет только в конце ноября.