День фармацевта 2018: поздравления с праздником

Профессиональный праздник – День фармацевтического работника Украины отмечают ежегодно в третью субботу сентября.

Сегодня, 15 сентября, в Украине отмечают День фармацевта - профессиональный праздник для фармацевтического сектора страны.

Дата празднования Дня фармацевта установлена в 1999 году.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают провизоры, аптекари, фармацевты. По официальным данным, в Украине функционирует около 10 тысяч аптек, более 5 тысяч аптечных пунктов и более 6 тысяч аптечных киосков. Поэтому день фармацевта в Украине отмечают сотрудники 5000 фармацевтических организаций.

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Торжественные мероприятия на День фармацевта в Украине включают различные презентации и представления новых более эффективных и безопасных препаратов для здоровья, акции и скидки в аптеках и аптечных пунктах, особенно для льготных категорий, а также бесплатные диагностические процедуры, например, измерение артериального давления и т. п.

Традиционно в этот день в адрес всех фармацевтических организаций и работников, от всего сердца будут звучать слова приветствий и поздравлений.

Поздравление с Днем фармацевта

С Днем фармацевта, желаю, чтобы пациенты приносили разборчивые рецепты, родные и друзья никогда не болели, а вам из аптеки нужны были только витамины.

***

С Днем фармацевта поздравляем,

Коллегам и друзьям желаем

Благополучия и счастья,

Стабильности и в дни ненастья.

Здоровья Вам и Вашим близким,

Любви и ярких красок жизни!

***

Фармацевт – очень важный человек, помогающий найти нужное лекарство. Я хочу Вам пожелать великого будущего, в котором Вы изобретете пилюлю от всех болезней, существующих на планете!

***

У врачей ужасный почерк,

Разбираться кто захочет?!

Украинский фармацевт

Разберет любой рецепт,

Убедится в каждом слове,

И лекарство приготовит.

Наш сегодняшний стишок,

Наш веселый поздравок,

Фармацевтам посвящаем,

С праздником их поздравляем.

Все мы праздновать готовы...

Будьте живы и здоровы!

***

Фармацевт порою нам как врач,

Выслушает и поможет горю,

И леченье верное назначит,

Медицины знает он теорию.

И спешат в аптеку все больные,

И совета фармацевта ждут,

И таблетки даст он основные, —

Ценим все мы их отличный труд.

***

Ты лекарства

Составляешь,

Препараты все

Ты знаешь,

Пригодится

Твой совет,

В твой денек,

Тебе — привет!