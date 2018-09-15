День фармацевта 2018: поздравления с праздником
Сегодня, 15 сентября, в Украине отмечают День фармацевта - профессиональный праздник для фармацевтического сектора страны.
Дата празднования Дня фармацевта установлена в 1999 году.
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают провизоры, аптекари, фармацевты. По официальным данным, в Украине функционирует около 10 тысяч аптек, более 5 тысяч аптечных пунктов и более 6 тысяч аптечных киосков. Поэтому день фармацевта в Украине отмечают сотрудники 5000 фармацевтических организаций.
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Торжественные мероприятия на День фармацевта в Украине включают различные презентации и представления новых более эффективных и безопасных препаратов для здоровья, акции и скидки в аптеках и аптечных пунктах, особенно для льготных категорий, а также бесплатные диагностические процедуры, например, измерение артериального давления и т. п.
Традиционно в этот день в адрес всех фармацевтических организаций и работников, от всего сердца будут звучать слова приветствий и поздравлений.
Поздравление с Днем фармацевта
С Днем фармацевта, желаю, чтобы пациенты приносили разборчивые рецепты, родные и друзья никогда не болели, а вам из аптеки нужны были только витамины.
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С Днем фармацевта поздравляем,
Коллегам и друзьям желаем
Благополучия и счастья,
Стабильности и в дни ненастья.
Здоровья Вам и Вашим близким,
Любви и ярких красок жизни!
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Фармацевт – очень важный человек, помогающий найти нужное лекарство. Я хочу Вам пожелать великого будущего, в котором Вы изобретете пилюлю от всех болезней, существующих на планете!
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У врачей ужасный почерк,
Разбираться кто захочет?!
Украинский фармацевт
Разберет любой рецепт,
Убедится в каждом слове,
И лекарство приготовит.
Наш сегодняшний стишок,
Наш веселый поздравок,
Фармацевтам посвящаем,
С праздником их поздравляем.
Все мы праздновать готовы...
Будьте живы и здоровы!
***
Фармацевт порою нам как врач,
Выслушает и поможет горю,
И леченье верное назначит,
Медицины знает он теорию.
И спешат в аптеку все больные,
И совета фармацевта ждут,
И таблетки даст он основные, —
Ценим все мы их отличный труд.
***
Ты лекарства
Составляешь,
Препараты все
Ты знаешь,
Пригодится
Твой совет,
В твой денек,
Тебе — привет!