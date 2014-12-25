Милиция начала расследовать столкновения под мэрией в Харькове

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Наталья Захарова.

По ее словам, уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц).

Захарова отметила, что на данный момент задержанных нет. Следствие продолжается.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 24 декабря, около 150 человек пикетировали сессию Харьковского горсовета, требуя допустить их на заседание. Перед зданием горсовета произошли несколько столкновений между милиционерами и активистами, которые пытались прорваться на заседание. После сессии участники пикета облили зеленкой, забросали яйцами и бросили в мусорный бак депутата горсовета, экс-регионала Владимира Скоробагача.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту недопуска милицией граждан на заседание сессии горсовета. Дело расследуется по ч. 2 ст. 365 УКУ (превышение власти или служебных полномочий).