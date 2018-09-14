"Лешка в сережках": украинский рэпер удивил смелым образом (фото)

Внимание фанатов привлекли уши Потапа – на них красовались массивные серебряные серьги.

Украинский и рэпер Потап удивил поклонников смелым образом – артист проколол уши.

Артист на своей странице в Instagram поделился фото, на котором он запечатлен в белой футболке бренда Mozgi, внимание фанатов привлекли уши Потапа – на них красовались массивные серебряные серьги.

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"Ты меня узнаешь #полюбэ, я буду в футболке #MZG#mzg#mozgi", - подписал фото Потап, а в "сторис" назвал себя "Алешкой в сережках".

Поклонники по-разному отреагировали на новый образ рэпера.

"Серьги отпад", "Неожиданно, но прикольно", "Боже, уже и уши пробил", "О боже, моя психика разрушена", - писали пользователи.

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