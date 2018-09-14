"Танцы со звездами" 2018: чего ожидать в четвертом выпуске

Для предстоящего эфира (в 21:00 на «1+1») Иракли Макацария и Яна Заяц готовят танец в образах героев из фильма «Грязные танцы». Леся Никитюк станет героиней фильма «За двумя зайцами» Проней Прокоповной.

16 сентября состоится четвертый прямой эфир шоу «Танцы со звездами», темой которого станут кинофильмы.

11 пар готовы перевоплотиться в известных героев фильмов. Встречать участников после выступлений на балконе будет звездная семейная пара - Сергей и Снежана Бабкины.

Для предстоящего эфира (в 21:00 на «1+1») Иракли Макацария и Яна Заяц готовят танец в образах героев из фильма «Грязные танцы». Леся Никитюк станет героиней фильма «За двумя зайцами» Проней Прокоповной, пишет "Лайм".

Пара Аниты Луценко и Александра Прохорова выступит в образах героев из фильма «5 элемент». Руслан Сеничкин будет похож на знаменитую панду Кунг-фу – любимого мультипликационного героя сына Катерины Кухар, с которым во время прошлого эфира судья сравнила телеведущего.

Денис Беринчик и Катерина Белявская примерят роли Шрека и Фионы. Michelle Andrade со своим партнером Женей Котом продемонстрируют сцену из фильма «Бурлеск».

Напомним, в прошлом эфире паркет покинул Павел Зибров со своей партнершей Марией Шмелевой. В «зоне риска» могут оказаться пары, у которых будет минимальная сумма баллов от судей и зрителей. Если у двух последних пар в турнирной таблице будет одинаково низкая сумма баллов по окончанию голосований зрителей, тогда их судьбу будут решать судьи.

Напомним, телеведущая Оксана Марченко, которая принимает участие в проекте «Танцы со звездами», призналась, что допустила оплошность во время третьего прямого эфира.