"Танцы со звездами" 2018: чего ожидать в четвертом выпуске
16 сентября состоится четвертый прямой эфир шоу «Танцы со звездами», темой которого станут кинофильмы.
11 пар готовы перевоплотиться в известных героев фильмов. Встречать участников после выступлений на балконе будет звездная семейная пара - Сергей и Снежана Бабкины.
Для предстоящего эфира (в 21:00 на «1+1») Иракли Макацария и Яна Заяц готовят танец в образах героев из фильма «Грязные танцы». Леся Никитюк станет героиней фильма «За двумя зайцами» Проней Прокоповной, пишет "Лайм".
Пара Аниты Луценко и Александра Прохорова выступит в образах героев из фильма «5 элемент». Руслан Сеничкин будет похож на знаменитую панду Кунг-фу – любимого мультипликационного героя сына Катерины Кухар, с которым во время прошлого эфира судья сравнила телеведущего.
Денис Беринчик и Катерина Белявская примерят роли Шрека и Фионы. Michelle Andrade со своим партнером Женей Котом продемонстрируют сцену из фильма «Бурлеск».
Напомним, в прошлом эфире паркет покинул Павел Зибров со своей партнершей Марией Шмелевой. В «зоне риска» могут оказаться пары, у которых будет минимальная сумма баллов от судей и зрителей. Если у двух последних пар в турнирной таблице будет одинаково низкая сумма баллов по окончанию голосований зрителей, тогда их судьбу будут решать судьи.
Напомним, телеведущая Оксана Марченко, которая принимает участие в проекте «Танцы со звездами», призналась, что допустила оплошность во время третьего прямого эфира.