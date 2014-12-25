В Ватикане проходит ночная Рождественская литургия: онлайн-трансляция

Сегодня христиане западного обряда празднуют Рождество Христово. Рождественское богослужение в Базилике Святого Петра - самого большого христианмского храма в мире

Ночная Рождественская Литургия проходит под руководством Папы Римского Франциска, передает ТСН. За мессой наблюдает 1 млрд 200 млн верующих со всего мира с помощью онлайн-трансляции. Читайте такжеКатолики, протестанты и часть православных сегодня ночью будут праздновать Рождество

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