В Ватикане проходит ночная Рождественская литургия: онлайн-трансляция
00:13, 25 декабря 2014Общество
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Сегодня христиане западного обряда празднуют Рождество Христово. Рождественское богослужение в Базилике Святого Петра - самого большого христианмского храма в мире
REUTERS
Ночная Рождественская Литургия проходит под руководством Папы Римского Франциска, передает ТСН.
За мессой наблюдает 1 млрд 200 млн верующих со всего мира с помощью онлайн-трансляции.
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