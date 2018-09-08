Жители Житомира отмечают День города

Для житомирян и гостей города подготовили ряд интересных культурных, спортивных и развлекательных мероприятий. В праздновании принимает участие президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной.

В Житомире сегодня отмечают 1134-летие со дня основания города.

Как передает корреспондент УНИАН, для житомирян и гостей города подготовили ряд интересных культурно-художественных, спортивных и развлекательных мероприятий.

Начиная с обеда, на улице Михайловской развернутся локации для проведения фотосессий, откроют выставки и будет звучать праздничная музыка, будут проводиться различные мастер-классы и работать аниматоры, состоится цирковая программа и тому подобное.

В 12.00 на концертной площадке возле Водонапорной башни на улице Пушкинской начнется всеукраинский молодежный фестиваль многонациональной украинской культуры «Житомирская башня - 2018».

Вечером на центральных улицах города состоится праздничный парад военных духовых оркестров и творческих коллективов города.

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Вечер завершится культурно-художественным праздником «С днем рождения Житомир!», который пройдет в рамках культурно-творческого фестиваля «Культурная версия». Запланировано шоу «5 мюзиклов о любви» симфо-рок-оркестра Lords of the Sound, выступления звезд вокальных талант-шоу и балета, а также популярной группы из Бухареста.

9 сентября в городе состоится так называемый «Третий космический полумарафон» - спортивные забеги на различные дистанции для взрослых и детей, в рамках которого будут действовать: спортивный городок, ярмарка, состоится благотворительная лотерея, а также различные конкурсы.

Также в этом году на празднование Дня города в Житомир должны приехать иностранные делегации и гости из других городов Украины.

Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко принимает участие в праздновании Дня Житомира.

Как передает корреспондент УНИАН, супружеская чета Порошенко прогулялась по центральной пешеходной улице Михайловской, при этом они пообщались с жителями Житомира.

Супруги осмотрели праздничные локации, которые работают в течение дня на Михайловской улице. Порошенко сопровождали вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, а также руководители житомирской областной и городской власти.

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Согласно плану, после Житомира Порошенко посетит Винницу, где также отмечают День города.

«Пришли с Мариной в город «мира и ржи», в город героев - наших десантников из 95 бригады. Сегодня известному и старинному Житомиру 1134 года. Искренние поздравления житомирянам с Днем города!», - написал президент в Twitter.

В то же время, как сообщает пресс-служба президента, в интервью житомирскому телеканалу «СК1» Порошенко выразил уверенность, что вскоре будет возобновлено празднование Дня города в Луганске.

«Сегодня действительно уникальный день, когда празднуют свои дни рождения Житомир, Винница, Луцк, Николаев, Днепр и мы уверены в том, что в ближайшее время мы возобновим празднования дня рождения Луганска», - отметил глава государства.