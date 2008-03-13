В крымской школе нашли арсенал оружия и боеприпасов

Сотрудники милиции города Судак (АР Крым) выявили арсенал боеприпасов и взрывчатых веществ у учителя труда сельской школы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУ МВД Украины в АРК, в школе села Дачное правоохранители изъяли патроны для пулемета, пистолета Макарова, автомата Калашникова (АК), 14 магазинов к АК-74, 90 пачек мелкокалиберных патронов (всего около 4 тыс. патронов разного калибра), боевую гранату РГД, 6 гранат-имитаторов, 5 сигнальных ракетниц и обрез винтовки.

Оружие хранилось в мастерской школьного кабинета труда и принадлежало учителю.

Оружие и боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

В настоящее время устанавливается происхождение боеприпасов, цель их хранения в помещении учебного заведения, а также то, имели ли доступ к оружию учащиеся, сообщил начальник Судакской милиции Владимир МОГИЛЕВСКИЙ.