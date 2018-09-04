Надя Дорофеева испугала фанатов измученным видом (фото)
12:50, 04 сентября 2018Общество
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Поклонники певицы считают, что ей срочно необходим отдых.
Фанаты посоветовали певице больше отдыхать / Instagram Надя Дорофеева
Поклонников украинской певицы Нади Дорофеевой обеспокоил ее внешний вид. По мнению фанатов, девушка выглядит очень уставшей и нуждается в отдыхе.
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Свой свежий снимок Дорофеева опубликовала в Instagram.
"Уставшая - жесть", "Какая уставшая... Отдохни... Работа работой, а себя беречь надо", "Такая уставшая!", "Жесть, подуставшая", "Совсем без отдыха", "Надюша, ты, по-моему, не выспалась", - пишут комментаторы.
Как сообщал УНИАН, Лобода показала младшую сестру на фото. Большинство комментаторов сочли, что сестра гораздо красивее самой певицы.
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