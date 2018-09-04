Надя Дорофеева испугала фанатов измученным видом (фото)

Поклонники певицы считают, что ей срочно необходим отдых.

Поклонников украинской певицы Нади Дорофеевой обеспокоил ее внешний вид. По мнению фанатов, девушка выглядит очень уставшей и нуждается в отдыхе.

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Свой свежий снимок Дорофеева опубликовала в Instagram.

"Уставшая - жесть", "Какая уставшая... Отдохни... Работа работой, а себя беречь надо", "Такая уставшая!", "Жесть, подуставшая", "Совсем без отдыха", "Надюша, ты, по-моему, не выспалась", - пишут комментаторы.

Как сообщал УНИАН, Лобода показала младшую сестру на фото. Большинство комментаторов сочли, что сестра гораздо красивее самой певицы.