На этой неделе в Украину снова вернется зима: температура упадет до 12 градусов мороза

22-23 декабря в большинстве областей ожидаются дожди, мокрый снег и усиление ветра до 15-22 метров в секунду, в Карпатах возможно до 25-30 метров в секунду. 24 декабря юг освободится от влажных облаков, а 25 декабря небольшие осадки останутся только на западе и севере Украины. Сильный ветер прекратится 24 декабря. В течение 26, 27 и 28 декабря в большинстве областей будет преобладать сухая погода, лишь 27 декабря в Крыму ожидается дождь, сообщает Opogode.ua.

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Температура воздуха в первую половину недели будет высокой, ночью и днем она будет колебаться в пределах 0-6 градусов тепла. А на крайнем юге до 10-12 градусов тепла. С 26 декабря в Украину придет похолодание и температура воздуха постепенно снизится ночью до 0-6 мороза, на северо-востоке до 10-12 градусов мороза, а днем до 0-5 градусов мороза.

Периодически ожидаются туманы и изморозь.

В Киеве в течение недели погода изменится от влажной и теплой до сухой и холодной. Самыми сложными метеоусловия ожидаются 22-23 декабря, дождь, мокрый снег и сильный ветер. Температура воздуха в первую половину недели днем достигнет 2-6 градусов тепла. Во второй половине недели в столице похолодает на 3-6 градусов, появятся небольшие морозы.