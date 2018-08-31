В Одессе неизвестные массово распространили фейк о тройном хлорировании воды

Жителям Одессы через Viber и социальные сети распространили сообщение от неизвестного источника с предупреждением о якобы тройном хлорировании воды и опасности ее употребления.

Сегодня в Одессе неизвестные массово распространили ложную информацию о тройном хлорировании воды и опасности ее употребления.

Как сообщили УНИАН в компании «Инфоксводоканал», жителям Одессы через Viber и социальные сети распространили сообщение от неизвестного источника с предупреждением о якобы тройном хлорировании воды и опасности ее употребления.

Неизвестные также сообщили, что воду нельзя применять и для умывания, в результате чего в городе началась паника.

«В связи с этим, филиал «Инфоксводоканал» официально заявляет, что указанное сообщение содержит недостоверную информацию и носит провокационный характер в адрес предприятия», - отметили в компании.

На предприятии уверяют, то на сегодняшний день водопроводная вода, поставляемая потребителям с водоочистительной станции «Днестр», отвечает действующим санитарным нормам и требованиям и безопасна к употреблению, что подтверждается последними результатами анализов «Одесского лабораторного центра Госсанэпидслужбы Украины».

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В компании утверждают, что вода, перед подачей в Одессу, проходит тщательную поэтапную очистку и обеззараживание на станции «Днестр», где своевременно проводится замена фильтров и модернизация оборудования.

После этого уже в Одессе вода дополнительно обеззараживается на всех городских водонасосных станциях, которые «Инфоксводоканал» перевел на новую безопасную технологию обеззараживания воды гипохлоритом натрия с использованием европейского оборудования и самых качественных реагентов.

Сотрудники водоканала призвали граждан не вестись на лживые и противоправные провокации и не создавать панику, запасаясь водой, или наоборот – не используя водопроводную воду.

Филиал «Инфоксводоканал» направит обращения в правоохранительные органы по данному факту с целью поиска и привлечения к ответственности лиц, распространяющих заведомо неправдивую информацию.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 августа, компания «Киевводоканал» также заявила, что распространенная в социальных сетях информация о якобы промывке водопроводных сетей хлором в тройной концентрации с пятницы по понедельник не соответствует действительности.