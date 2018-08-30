Фото постаревшей Ани Лорак встревожило фанов

Фаны Ани Лорак принялись жалеть ее: у артистки взгляд несчастной женщины.

Опальная украинская певица Ани Лорак напугала фанатов тревожными изменениями во внешности.

На опубликованном в Instagram снимке артистка, несмотря на макияж, выглядит постаревшей и истощенной. Фаны говорят, что у Ани Лорак взгляд несчастной женщины.

Читайте такжеАни Лорак после скандала с изменой мужа отпустила дочку к отцу (фото)

Некоторые подписчики отмечают, что в этом отчасти виновна погоня певицы за молодостью - якобы та увлеклась пластикой и уколами красоты.

"Просматриваеться грусть в глазах", "Неестественная красота", "Не грусти", "Страшная стала", "Страх божий", "Раньше она была лучше", "Ужас! Страшная!", - пишут в комментарияъ под фото.

Как сообщал УНИАН, 29 августа опальную украинскую певицу Ани Лорак раскритиковали в Instagram за новое фото. Активно гастролирующую в России артистку снова заподозрили в увлечении пластикой и фотошопом.