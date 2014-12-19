Видео-трансляция зажжения огней на Главной новогодней елке Украины
17:43, 19 декабря 2014Общество
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Сегодня, 19 декабря 2014 года, в 18:00 торжественно засветятся праздничные огни на Главной новогодней елке Украины, что установлена на Софийской площади рядом с собором Софии Киевской.
В этом году новогодняя елка - натуральная. Ее подарила Киеву власть Ивано-Франковска.
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Высота елки достигает 24 метра, вес - 12 тонн. Возраст дерева - 82 года. Для ее установки было подготовлено специальную конструкцию - чашу из металла и бетона весом более 60 тонн, в которой надежно закреплено новогоднее дерево.
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