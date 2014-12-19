Видео-трансляция зажжения огней на Главной новогодней елке Украины

В этом году новогодняя елка - натуральная. Ее подарила Киеву власть Ивано-Франковска.

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Высота елки достигает 24 метра, вес - 12 тонн. Возраст дерева - 82 года. Для ее установки было подготовлено специальную конструкцию - чашу из металла и бетона весом более 60 тонн, в которой надежно закреплено новогоднее дерево.