Только четверть жителей Славянска считают, что между Украиной и РФ идет война – опрос

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные социологического исследования, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива в Славянске совместно с социологической службой Центра Разумкова, а в Краматорске - совместно с социологической службой Ukrainian Sociologo Service, были обнародованы на пресс-конференции в Киеве.

Согласно опросу, 33% жителей Краматорска не соглашаются с тем, что идет война между Украиной и РФ, а в Славянске - 40% жителей города. 24% жителей Краматорска трудно ответить на этот вопрос.

По данным соцопроса, 49,5% респондентов в Краматорске считают Россию стороной конфликта на востоке Украины, а Славянске - лишь 33%. При этом 35% жителей Славянска не считают РФ стороной конфликта, а 32% не могут сформулировать однозначный ответ.

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Краматорчане видят роль России в конфликте на востоке Украины прежде всего в обеспечении вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР» оружием (57,5%), а также участии вооруженных сил самой России в боевых действиях (42%).

Вместе с тем в Славянске большая часть респондентов считает, что роль России проявляется прежде всего в предоставлении Донбассу «гуманитарной помощи» (54%), а на втором и третьем месте - поставки террористам из «ДНР» и «ЛНР» оружия (43%).

Социсследование проводилось 22-27 ноября. В Славянске было опрошено 510 респондентов, в Краматорске - 500 респондентов. Теоретическая погрешность выборки 4,4%.