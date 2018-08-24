Одесские пляжи - территория повышенной опасности

Протяженность береговой линии Одессы превышает 20 километров. Из примерно четырех десятков пляжей около тридцати отдано в аренду частным структурам. Они, «благоустраивая» территорию зонтами-шезлонгами, должны позаботиться и о соответствующей безопасности отдыхающих. На официальных пляжах эти функции возложены на спасательно-водолазную службу Одесского городского совета.

В мэрии города утверждают, что на побережье проводятся конкретные профилактические мероприятия, работают спасательные посты. Однако, увы, количество потерпевших во время отдыха не уменьшается (вне зависимости от того, частный это или городской пляж).

По словам начальника спасательной станции Киевского района Одессы спасательно-водолазной службы горсовета Алексея Лаптева, лишь на вверенном ему отрезке побережья – десять коммунальных постов, еще семь – на арендованных пляжах. При этом, городские структуры поддерживают связь и с «частниками», но и те, и другие отмечают – работы в этом сезоне значительно прибавилось. Причина - большой наплыв отдыхающих и значительное количество тех, кто не соблюдает правила поведения у воды.

Пьяному море – не по колено

Спасатели сетуют, что на побережье функционирует множество увеселительных заведений, посетители которых, как правило, в немалых объемах употребляют алкоголь, веселятся всю ночь, а утром остаются на пляжах… позагорать и поплавать. Другая категория нетрезвых курортников приходит к морю, предварительно затарившись в супермаркетах или «заправляется» спиртным с утра в пляжных и прибрежных кафе.

Таким образом, присутствием на пляже не совсем адекватных граждан в Одессе никого не удивишь, а купание в нетрезвом состоянии, понятно, может привести к печальному финалу.

«На всех коммунальных пляжах стоят наши посты, дежурят спасатели. Есть радиосвязь с базой, где находятся соответствующие технические средства, откуда в считанные минуты придет помощь. Но, увы, имеет место печальная статистика...», - констатирует Лаптев.

К примеру, в районе пляжа «Чкаловский» (участок арендован и не входит в зону ответственности спасательно-водолазной службы) компания из пяти человек всю ночь распивала алкогольные напитки, а утром решила освежиться. Результат – утонул 27-летний мужчина. Аналогичный случай произошел возле «Дельфинария»: отдыхая на арендованных «квадратах», житель Черновицкой области 1974 года рождения, будучи пьяным, прыгнул с пирса и утонул…

Лаптев рассказывает, что, несмотря на многократные предупреждения о запрете купаться в бушующем море, люди рискуют - взбираются на волнорезы и пирсы, откуда их сносят огромные волны. Подобный случай произошел в августе на 10-й станции Большого Фонтана, когда во время сильного шторма мужчину «сбило» в воду. И, хотя спасатели прибыли вовремя, помочь не смогли – помешала стихия…

В целом, по данным коммунального предприятия «Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета», только за один штормовой день на городских пляжах едва не утонули семь человек: на 16-й станции Большого Фонтана спасены 40-летняя женщина, 12-летняя девочка и 35-летний мужчина (все трое были госпитализированы), а, спустя два часа, на том же участке спасено еще четверо - трое мужчин в возрасте 30-40 лет и 29-летняя женщина…

Пенсионеры и дети в группе риска

«Оказываем помощь всем – и трезвым, и пьяным...», - говорит Лаптев, отмечая, что в группе риска находятся и вполне приличные люди, отдыхающие в санаториях.

Зачастую, речь идет о сердечных приступах, повышении артериального давления и других болезнях. Так, граждане преклонного возраста спускаются по прибрежным склонам к морю, а потом не могут вернуться обратно – им становится плохо. К примеру, на пляже «Монастырский» стало плохо 83-летнему мужчине. Матросы-спасатели оказали ему первую доврачебную помощь и, не дождавшись машины «скорой», сами доставили пенсионера в лечебное учреждение на личном автомобиле.

Также, по данным спасателей, случаются и травмы - переломы, порезы, ушибы - которые люди получают на волнорезах и пирсах. К примеру, в районе популярного места отдыха – возле «желтого камня» - травму головы получил 12-летний мальчик, упав с высоты на землю. Врачи зафиксировали сотрясение мозга и госпитализировали неудавшегося курортника. А в Приморском районе города, вблизи спасательной станции, был замечен мужчина, который заплыл на значительное расстояние от берега, но вернуться ему не хватило сил... На помощь оперативно вышел катер, который доставил пловца на сушу. В том же районе спасены 63-летняя гражданка Беларуси и тонущий 14-летний мальчик (уроженец Грозного), которого два матроса-коммунальщика вплавь доставили на берег и оказали первую помощь.

Учитывая, что только в Киевском районе в санаториях единовременно отдыхают около 800 детей, коммунальщики принимают в отношении них особые меры – усиливают посты спасателей, на пляже дежурит врач…

«Тревожная статистика событий на воде заставляет проводить разъяснительную работу на морском побережье. Очередной рейд был на 10-й станции Большого Фонтана. Спасатели, прежде всего, обратились к молодым людям, которые ныряли с пирса. Возмущает тот факт, что даже в присутствии взрослых дети в опасном месте прыгают в воду, а мамы и папы вообще не реагируют...», - рассказывают в ГСЧС.

В целом, только за одну неделю августа спасатели предотвратили гибель семерых детей, а 60 потерявшихся несовершеннолетних возвращены родителям.

Всего же предотвращена гибель в воде почти 260 человек, 80 пострадавших получили первую доврачебную помощь…

Море не любит беспечности

Еще нюанс отдыха у моря – дикие, не приспособленные для привычного отдыха, пляжи. Выбирая отдых «дикарем», следует учесть, что спасатели, конечно, выезжают и туда, однако настоятельно рекомендуют выбирать обустроенные места для купания.

Так, студенту местной юридической академии ныряние в запрещенном для этого месте – в районе «Дельфинария» - едва не стоило жизни. Спасатели откачали парня и вызвали «скорую». А вот другому мужчине, отдыхающему в пригороде южной Пальмиры – в районе рыбного порта – не повезло, он утонул. Здесь же погибла молодая женщина, спасавшая своего малолетнего ребенка.

По данным Главного управления ГСЧС в Одесской области, с начала года в регионе уже утонуло около 50 человек. А солнечная теплая погода привлекает к пляжам Южной Пальмиры все больше отдыхающих.

В этой связи спасатели напоминают: для того, чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда соблюдать элементарные правила безопасности. В частности:

• купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

• не нырять в незнакомых местах;

• не оставлять детей без присмотра у воды и не позволять им самостоятельно посещать местные водоемы, в том числе озера, реки;

• не заплывать далеко, никогда не плавать в одиночестве, особенно если не уверены в своих силах;

• не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

• не приближаться к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи;

• температура воды для купания должна быть не ниже 17 ° С;

• плавать не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут;

• следитьза штормовыми предупреждениями и не выходить в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

Кроме того, необходимо помнить, что при самостоятельном спасении человека можно навредить. В частности, нельзя делать непрямой массаж сердца до освобождения организма от воды, тины. Далее следует проверить, реагируют ли зрачки и приступить к непрямому массажу сердца, если не прощупывается пульс.

Лариса Козовая, Одесса