В Украине хотят снимать один полнометражный мультфильм каждый год

Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Украины.

Как отмечается в сообщении, во время презентации Вице-премьер напомнил, что идея этого мультфильма появилась еще в 2006 году, и путь ее реализации оказался довольно длинным. Следовательно Кириленко призвал молодых художников активнее приобщаться к созданию украинской анимации. «Каждый год мы должны иметь по одному большому анимационному фильму для наших детей», - сказал чиновник.

В интервью журналистам Кириленко подчеркнул, что для развития украинского кино необходимо искать альтернативные источники финансирования, кроме государственного бюджета, и они должны быть закреплены специальным законом. В условиях сокращения бюджетных расходов это окажет реальную поддержку для создания украинских фильмов и анимации. «Для меня это ключевой вопрос», - сказал Вице-премьер о поиске новых способов финансовой поддержки кинематографических проектов. При этом он заверил, что даже в условиях сокращения бюджетных средств нельзя закрывать наиболее важные творческие проекты.

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Прокат украинского мультфильма «Бабай» имеет компонент благотворительности: одна гривна с каждого проданного билета будет отправлена на нужды детей переселенцев.

Справка УНИАН. Анимационный фильм «Бабай» создан легендарной украинской студией «Анимафильм». Режиссер фильма Марина Медведь, сценарист Вадим Шинкарев, продюсер фильма и генеральный директор студии «Укранимафильм» Эдуард Ахрамович. Роли мультипликационных персонажей озвучили Остап Ступка (Черт), Мирослав Кувалдин (Кот-скрипун), Ирма Витовская (Ведьма), Олеся Чечельницкая (волшебная птица Алконост), а также дуэт «Кролики» (Змей Горыныч).