Ответственность и зарплата: украинские ведущие рассказали, что для них значит независимость

Ведущий Нового канала и участник проекта «Танцы со звездами» Николай Тищенко признался, что по-настоящему почувствовал себя независимым, когда впервые взял на руки своего только родившегося старшего сына Даниила.

Накануне Дня Независимости украинские селебритис рассказали Scotch, в какой момент жизни почувствовали себя независимыми.

Ведущий Нового канала и участник проекта «Танцы со звездами» Николай Тищенко признался, что по-настоящему почувствовал себя независимым, когда впервые взял на руки своего только родившегося старшего сына Даниила.

Читайте такжеОлег Винник представил новый хит "Вишиванка" ко Дню Независимости (видео)

«Он стал главным фактором моей независимости ни от кого. Тогда я окончательно осознал то, что теперь – отец, и должен самостоятельно принимать взрослые решения», - отметил Николай Тищенко. А у Александра Педана чувство независимости появилось с первой зарплатой. «Впервые почувствовал себя независимым, заработав первые в жизни деньги. Тогда я был руководителем команды КВН, в старших классах школы. Мне платили 100 гривен солидной пачкой по одной гривне. В тот момент я понял, что больше не придется просить деньги у родителей на элементарные вещи, и что зарабатывать – это круто!», - признался телеведущий.

А Андрей Шабанов оказался настоящим философом. Для ведущего шоу «Тайный агент» независимость начинается с ответственности.

«Собственная независимость начинается тогда, когда человек берет на себя всю ответственность за свою жизнь. И за жизни тех людей, которые зависят от него. Моя мама считает, что я, ребенок улицы, был самостоятельным уже в шесть лет. Тогда же они с папой задумались о втором ребенке. И спустя год у меня родилась сестра. Сам же почувствовал себя независимым в 14 лет, когда устроился работать на стройку в период летних каникул. Пока мои одноклассники нежились на пляже и всячески релаксировали, я каждый день на протяжении трех месяцев пахал. И к концу лета держал в руках огромную пачку денег. Поехал на знаменитый 7-й километр и купил себе кучу модных шмоток. Всегда хотел ощутить, каково это – иметь большой выбор крутых вещей, чтобы не знать, что надеть», - рассказал Шабанов.

А ведущая Леся Никитюк считает, что независимость – это свобода быть собой, в своих целях и действиях. И именно этого, телеведущая пожелала всем жителям Украины.