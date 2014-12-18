Украинские ученые создали для бойцов АТО танк-разведчик с дистанционным управлением

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Машина имеет метр в длину и полметра высоты, весит почти 50 кг.

"Машина может быть разведчиком, сапером и стрелком. Корпус техники защищен современной броней, а конфигурация гусениц и вес дает возможность преодолевать значительные препятствия и завалы", - говорится в сообщении.

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Управление танком происходит дистанционно и защищенно от вмешательства враждебных средств электронной борьбы.