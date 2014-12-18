Сумскую область после Нового года укрепят новыми блокпостами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, об этом сегодня в ходе заседания Совета обороны области заявил временно исполняющий обязанности председателя ОГА Иван Боршош.

«Несмотря на события на востоке Украины, безопасность людей и повышение обороноспособности области являются ключевыми задачами как представителей силовых ведомств, так и органов исполнительной власти и местного самоуправления. Призываю объединить усилия и наладить механизм эффективного взаимодействия, в частности в вопросе обустройства блокпостов», - подчеркнул чиновник.

При этом Боршош заострил внимание на важности создания на блок-постах соответствующих условий для выполнения служебного долга.

«Блокпосты должны быть подключены к электросети, оборудованы местами для приготовления пищи, снабженные обогревателями и самыми необходимыми вещами», - подчеркнул и.о. председателя ОГА.

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Согласно сообщению, Боршош поручил представителям силовых структур области совместно с руководителями районов определиться с местом дислокации блокпостов и безотлагательно приступить к их обустройству.

Как сообщал УНИАН, временно исполняющий обязанности председателя Сумской облгосадминистрации Иван Боршош 9 декабря заявил, что на въезде в областной центр со стороны улиц Харьковская, Роменская, Белопольский путь и проспекта Курский установлены 4 блокпоста, где круглосуточно несут службу представители ГАИ и спецроты МВД, и такие же посты должны быть построены в каждом районе и городе Сумщины. Боршош также обратил внимание на состояние защищенности стратегических объектов и мест массового пребывания людей.

Справка УНИАН. Сумская область расположена в северо-восточной части Левобережной Украины. На севере и востоке область граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями Российской Федерации - протяженность государственной границы с Российской Федерацией 562 км. На юге, востоке и западе Сумская область граничит с Харьковской, Полтавской и Черниговской областями Украины.